Emekli Vakıflar Bölge Müdürü Nihat Cengiz Vefat Etti

Emekli Vakıflar Bölge Müdürü Nihat Cengiz hayatını kaybetti

Cengiz ailesinin acı günü

Aziziye Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Fatih Cengiz ile Palandöken Belediyesi personellerinden Osman Cengiz’in babası, Emekli Vakıflar Bölge Müdürü Nihat Cengiz (83) hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunan Nihat Cengiz, Ankara’da, Fatih Cengiz ile birlikte yaşadığı evinde dün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cengiz, akşam saatlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Baba Nihat Cengiz'in cenazesi bugün ikindi namazı'na müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlık'ta bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, önceki dönem Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız ve aile yakınları katıldı.

AZİZİYE BELEDİYESİ’NİN ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN FATİH CENGİZ İLE PALANDÖKEN BELEDİYESİ PERSONELLERİNDEN OSMAN CENGİZ’İN BABASI, EMEKLİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ NİHAT CENGİZ (83) HAYATINI KAYBETTİ.