Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; bölgeye ekipler sevk edildi

Karaman-Konya karayolu üzerinde etkili olan fırtına trafikte paniğe yol açtı. Konya'dan Karaman istikametine gelen bir kamyonet, şiddetli rüzgara dayanamayarak yol üzerine devrildi.

Kamyonetin arkasında takılı boş römork, devrilen araçla birlikte karşı şeride fırladı ve o sırada karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fırtına nedeniyle bölgede 3 araç yoldan çıkarak devrildi ve kazalarda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman-Konya karayolu ile Kazım Karabekir ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye tedbir amaçlı AFAD, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

