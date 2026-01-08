Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı

Karaman'da fırtına kamyoneti devirdi, arkasındaki römork karşı şeride fırladı; 3 araç devrildi, 1 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:58
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı

Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; bölgeye ekipler sevk edildi

Karaman-Konya karayolu üzerinde etkili olan fırtına trafikte paniğe yol açtı. Konya'dan Karaman istikametine gelen bir kamyonet, şiddetli rüzgara dayanamayarak yol üzerine devrildi.

Kamyonetin arkasında takılı boş römork, devrilen araçla birlikte karşı şeride fırladı ve o sırada karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fırtına nedeniyle bölgede 3 araç yoldan çıkarak devrildi ve kazalarda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman-Konya karayolu ile Kazım Karabekir ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye tedbir amaçlı AFAD, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

KARAMAN’DA YAŞANAN FIRTINA NEDENİYLE 3 ARAÇ YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLİRKEN, 1 KİŞİ YARALANDI.

KARAMAN’DA YAŞANAN FIRTINA NEDENİYLE 3 ARAÇ YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLİRKEN, 1 KİŞİ YARALANDI.

KARAMAN’DA YAŞANAN FIRTINA NEDENİYLE 3 ARAÇ YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLİRKEN, 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı
2
Edirne’de Fırtına: Saatte 60 Kilometre Hızla Ağaçlar Devrildi
3
Yıllık 21 milyon 200 bin gıda analizi: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yok'
4
Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında
5
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı
6
Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor
7
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları