Ege’nin Enleri’ne Kütahya Damgası

Ege Gazeteciler Federasyonu'nun 'Ege’nin Enleri' töreninde Kütahya’dan birçok isim ödül aldı; etkinlik 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Muğla’da yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 19:08
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin de üye olduğu Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ege’nin Enleri ödül töreninde Kütahya’dan birçok isim ödül aldı.

Tören ve açılış

Programın açılış konuşmasını yapan Cem Kaytan (Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi) ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Kaytan, önümüzdeki yıllarda programın Ege’nin farklı illerinde yapılmasını arzu ettiklerini ve ödül alan isimlerin değerlendirme ile oylama sonrasında belirlendiğini vurguladı.

Kütahya’dan ödül alan isimler

Yılın İlçe Belediye Başkanları: Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci

Yılın İş İnsanları: Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Aragonit Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu

Yılın Kadın Girişimcileri: Kültür Bakanlığı Sanatçısı ve iş insanı Nida Olçar

Meslek Onur Ödülleri (gazetecilikte 40 yıl): İhsan Tunçoğlu ve Selma Kocabaş Aydın

Ege Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam de tören kapsamında ödül veren isimler arasında yer aldı.

Kutlamalar ve mesajlar

Bilal Demirci ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ege’nin Enleri Ödülüne bizleri layık gören Ege Gazeteciler Federasyonuna, Kütahya Gazeteciler Cemiyetimize ve Kütahya’daki tüm gazeteci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülü ilçemiz adına, halkımız adına alıyorum. İnşallah bu ödülü saklayacağız. Bizim için önemli bir ödül"

Nida Olçar ise, "Ege Gazeteciler Federasyonumuza Kütahyalı Gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Benim için çok anlamlı ve kıymetli. Bu ödülü memleketim Kütahya adına alıyorum" ifadelerini kullandı.

Erkan Sağlam törendeki değerlendirmesinde, "Ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Kütahya’mızdan da başarılı isimlerimiz var. Hedefimiz bundan sonra yapılacak Ege’nin enleri ödül törenine Kütahya olarak ev sahipliği yapmak ve Kütahya’da her alanda başarılı daha fazla isme ödül vermek. Çünkü ilimizde çok başarılı çok sayıda büyüklerimiz, iş insanlarımız sanatçımız sporcumuz, gazetecimiz var. Önümüzde ki yıl için daha kapsamlı bir çalışma yapmayı hedefliyoruz" diyerek Kütahya’nın gelecekte ev sahipliği yapma isteğini ve daha fazla ismi ödüllendirme hedefini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

