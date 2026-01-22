Sivas'ta Behrampaşa Hanı'nda 4 Metrelik Buz Sarkıtları

Dondurucu soğuklar tarihi handa dev buz görüntüleri oluşturdu

Sivas’ta dondurucu soğuklar, Behrampaşa Hanı’nın dış duvarları ve saçaklarında 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluşturdu.

Havanın ani soğuması kent merkezindeki tarihi yapılarda dikkat çeken görüntüler yarattı. Sabah saatlerinde hanın önünden geçen vatandaşlar, duvarlardan sarkan dev buz kütlelerini görünce şaşkınlık yaşadı ve birçok kişi bu görüntüleri fotoğrafladı.

Nurettin Kaçar şöyle konuştu: "Bana göre Sibirya soğukları değil de Sivas’ın özüne döndüğünü hissediyorum. Benim çocukluğumda Sivas’ta bundan daha uzun buz sarkıtları oluşurdu. Sivas yüksek bir memleket olduğu için aslında Sivas’ın gerçek yüzü budur. Bir yandan da yoldan geçen yayalar için tehlike oluşturmaya başladı. Sağ olsun belediye çalışmalarını sürdürüyor, 4 metreye yakın buz sarkıntısı var. Kışın gezmek için yurt dışından geldim, baktım çocukluğumda olan buzları gördüm, çocukluğuma döndüm. Onun için fotoğrafını çekip arkadaşlarımla paylaştım" dedi.

NURETTİN KAÇAR BUZ SARKITLARIYLA POZ VERDİ