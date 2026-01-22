Artvin Borçka'da Kar Sonrası Heyelan: Gündoğdu Mahallesi'nde Ev ve Ahır Yıkıldı

Artvin Borçka'da kar sonrası heyelan: ev ve ahır yıkıldı

Gündoğdu Mahallesi'nde maddi hasar oluştu

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde, son dönemde etkili olan yoğun kar yağışının ardından zeminin yumuşaması sonucu meydana gelen heyelan, maddi hasara yol açtı.

Olayda, Hamit Navdar'a ait ahşap ve betonarme karışımı ev ile bitişiğindeki ahır tamamen yıkılarak toprak altında kaldı.

Heyelanın fark edilmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınırken, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi; yetkililercesince herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ev sahibi Hamit Navdar, bir süredir heyelan riski nedeniyle evde kalmadığını, olay anında bölgede bulunduğunu fakat toprak kaymasını fark edince hızla uzaklaştığını belirtti.

