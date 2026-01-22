Artvin Borçka'da Kar Sonrası Heyelan: Gündoğdu Mahallesi'nde Ev ve Ahır Yıkıldı

Artvin'in Borçka ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yoğun kar sonrası oluşan heyelan, bir evi ve bitişiğindeki ahırı yıktı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:29
Artvin Borçka'da Kar Sonrası Heyelan: Gündoğdu Mahallesi'nde Ev ve Ahır Yıkıldı

Artvin Borçka'da kar sonrası heyelan: ev ve ahır yıkıldı

Gündoğdu Mahallesi'nde maddi hasar oluştu

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde, son dönemde etkili olan yoğun kar yağışının ardından zeminin yumuşaması sonucu meydana gelen heyelan, maddi hasara yol açtı.

Olayda, Hamit Navdar'a ait ahşap ve betonarme karışımı ev ile bitişiğindeki ahır tamamen yıkılarak toprak altında kaldı.

Heyelanın fark edilmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınırken, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi; yetkililercesince herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ev sahibi Hamit Navdar, bir süredir heyelan riski nedeniyle evde kalmadığını, olay anında bölgede bulunduğunu fakat toprak kaymasını fark edince hızla uzaklaştığını belirtti.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YAŞANAN TOPRAK KAYMASI, MADDİ HASARA YOL AÇTI....

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YAŞANAN TOPRAK KAYMASI, MADDİ HASARA YOL AÇTI. GÜNDOĞDU MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN OLAYDA BİR EV İLE BİTİŞİĞİNDEKİ AHIR TAMAMEN YIKILDI.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YAŞANAN TOPRAK KAYMASI, MADDİ HASARA YOL AÇTI....

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları