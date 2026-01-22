İnegöl'de Alanyurt Meydan Düzenlemesi Başladı

İnegöl Belediyesi, eski karakol alanında 5314 m2'lik Alanyurt meydan projesine başladı; 2025 Aralık yer teslimli projede kafeterya, Kitaphane, İnesmek ve 4’lü ATM yer alacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:20
Cumhuriyet ve Fatih Mahallelerinin kesişiminde, eski karakol binasının bulunduğu alanda planlanan Alanyurt meydan düzenleme projesi için çalışmalar başladı. İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilecek modern düzenleme, bölgenin yeni çekim merkezi olması hedefiyle tasarlandı.

Proje Detayları

2025 yılı Aralık ayında yer teslimi yapılan projede; kafeterya, Kitaphane, İnesmek Binası, oturma alanları, 4’lü ATM ünitesi, bisiklet parkı ve otopark alanları yer alacak. Proje, kent merkezindeki benzer meydan dokularına uyumlu bir yaklaşımla planlandı.

Tasarım ve Alan

Toplam 5314 m2 üzerinde hazırlanan projede yeşil alanlar ve oturma düzenlemeleri ön planda olacak. Düzenleme, Merkez Park ve heykel meydanında olduğu gibi benzer formlara sahip olacak ve bölge sakinlerinin sosyalleşebileceği çok amaçlı bir meydan sunacak.

Başkan Alper Taban'ın İncelemesi ve Açıklamaları

2023 yılında eski karakol binasının yıkılmasıyla elde edilen alanda başlayan çalışmaları, Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi. Başkan Taban beraberindeki heyetle bölgede yaptığı inceleme sırasında vatandaşlara proje hakkında bilgi verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Burası eskiden belediye binası, sonra emniyet binası olarak kullanıldı. Sonrasında yıkımını yaparak bu alanı elde ettik. Bütüncül şekilde de bu meydan tasarlandı. Buradan bir yol da geçiyor aslında ancak biz burayı bir meydan hüviyeti kazandırmak için aynı merkezdeki gibi yolu da içine alacak şekilde bir planlama yaptık. Bu şekilde trafiğin de güvenliği sağlanmış oluyor. Araçlar hızını da düşürerek bu çevrede hareketlerine devam etmiş olacaklar. Alan da bütüncül şekilde ortaya çıkacak"

Başkan Taban projenin içeriğini ise şu sözlerle aktardı:

"Burada mevcut ağaçlar korunacak, ilave yeşillendirmeler olacak, peyzaj yapılacak, Nöbetçi Kitaphanesi, Gastro Kafesi, ATM alanlarıyla özel bir meydan oluşacak. Çocuklar gelip gezecek, paten kayacak, anne babalar oturup vakit geçirecek, büyükler gelip oturup sosyalleşecek, gençlerimiz buluşacak. Meydanlar insanların buluştuğu, vakit geçirdiği, sosyalleştiği alanlar. Bunlar bizim için kıymetli. Çok şık tasarımlarla burayı Alanyurt bölgemize kazandırmış olacağız. Yazın da kışın da kullanılabilecek bir alan olacak. Burası Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerimizin de ortak kullanım alanı. Tamamlandığında herkesin memnun olacağını düşünüyorum. Kışın yapım çalışmaları zor olabiliyor ama Haziran-Temmuz ayları gibi de inşallah tamamlarız diye düşünüyorum"

Proje tamamlandığında Alanyurt meydanı, mahalle sakinleri için korunan ağaçlar, geniş oturma ve yeşil alanlarıyla yılın her dönemi kullanılabilecek bir kent mekânı sunacak.

