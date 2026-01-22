Şanlıurfa’da Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji uyarısının ardından Şanlıurfa'da Perşembe saat 15.30'te başlayan yoğun kar yağışı gece etkisini artıracak; bazı ilçelerde 10-20 santim bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:31
Şanlıurfa’da Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı

Şanlıurfa’da Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji uyarısı sonrası kentte kar etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Şanlıurfa kent merkezinde ve çevresinde beklenen yoğun kar yağışı başladı.

Kurum, yağışın Perşembe günü başlayıp etkisini artırarak Cuma günü de devam edeceğini bildirmişti. Meteorolojinin açıklamasına göre kar yağışı, saat 15.30 sıralarında kentte etkili olmaya başladı.

Yoğun kar yağışının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ve Eyyübiye Belediyeleri harekete geçti. İl genelinde olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin, kar başlamadan önce trafik yoğunluğunun olduğu noktalarda önlem almaya başladığı bildirildi.

Kar yağışının gece saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor.

Meteorolojinin uyarısı: 'Şanlıurfa’nın merkezi ve batısında Halfeti, Birecik, Bozova, Suruç, Hilvan, Akçakale, Harran’da kuvvetli 10-20 santim olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

ŞANLIURFA’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

ŞANLIURFA’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

ŞANLIURFA’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları