Şanlıurfa’da Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji uyarısı sonrası kentte kar etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Şanlıurfa kent merkezinde ve çevresinde beklenen yoğun kar yağışı başladı.

Kurum, yağışın Perşembe günü başlayıp etkisini artırarak Cuma günü de devam edeceğini bildirmişti. Meteorolojinin açıklamasına göre kar yağışı, saat 15.30 sıralarında kentte etkili olmaya başladı.

Yoğun kar yağışının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ve Eyyübiye Belediyeleri harekete geçti. İl genelinde olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin, kar başlamadan önce trafik yoğunluğunun olduğu noktalarda önlem almaya başladığı bildirildi.

Kar yağışının gece saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor.

Meteorolojinin uyarısı: 'Şanlıurfa’nın merkezi ve batısında Halfeti, Birecik, Bozova, Suruç, Hilvan, Akçakale, Harran’da kuvvetli 10-20 santim olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

ŞANLIURFA’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI