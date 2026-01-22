Bozüyük Devlet Hastanesi'nde 2026'nın İlk Diyabet Okulu Tamamlandı

Bilecik’in Bozüyük Devlet Hastanesi'nde 2026 yılının ilk Diyabet Okulu tamamlandı; multidisipliner eğitimle katılımcılara diplomaları Başhekim Uzm. Dr. Eftal Egemen Akbulut tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:27
Eğitim Programı ve Mezuniyet

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Bozüyük Devlet Hastanesinde 2026 yılının ilk Diyabet Okulu eğitim programı tamamlanarak mezunlarını verdi.

Programın hedefi, diyabet hastalarının bilinçlendirilmesi ve hastalık yönetimi konusunda katılımcılara kapsamlı bilgi aktarmaktı. Eğitim sürecinde katılımcılara hem teorik hem uygulamalı bilgiler sunuldu.

Eğitim İçeriği ve Ekip

Program boyunca katılımcılar, hekim, fizyoterapist, diyetisyen ve hemşirelerden oluşan multidisipliner ekip tarafından bilgilendirildi. Eğitimlerde diyabetle yaşam, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Eğitim programını başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri ve diplomaları, Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Eftal Egemen Akbulut tarafından takdim edildi.

