Sivas'ta Kaşıkla 3 Saatte Yapılan Kardan Aslan

Sivas’ta kar yağışını sanata dönüştüren Fatih Coşkun, dükkanının önünde biriken karları toplayarak geleneksel kardan adam yerine kardan aslan yapmayı tercih etti.

Detaylı çalışma

Coşkun, eserini kaşık yardımıyla yaklaşık 3 saat boyunca ince ince şekillendirdi. Aslanın yüz hatları, pençeleri ve gövde yapısı gibi en küçük ayrıntılar bile sabırla işlendi.

Sanatsal yaklaşım

Daha önce kardan timsah gibi farklı figürler yapan Coşkun, bu kez çalışmasını daha detaylı hale getirdiğini belirtti. Kardan aslanın yüz ifadesini kaşık yardımıyla belirginleştirdi.

Coşkun: "Kardan adam yapmak basit ama böyle bir iş ortaya çıkarmak gerçekten çok zor. Emek verip güzel şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz"

Vatandaşların ilgisini çekiyor

Çalışmanın bölgeden geçenlerin dikkatini çektiğini aktaran Coşkun, insanların teşekkür ettiğini ve "Kardan başka hangi figürü yapacaksın" diye sorduklarını söyledi. "Kar bu sene çok güzel yağdı. Biz de bunu yapmak için karları bir yere biriktirdik. Bu işlere biraz yeteneğim var. Geçen sene kardan timsah yapmıştık. Bu sene de kardan aslan yapmak istedik ve yaptık. Buradan geçen vatandaşlarında ilgisini çekiyor. ‘Kardan başka hangi figürü yapacaksın’ diye soruyorlar. Böyle görseller hazırladığımız için insanlar bize teşekkür ediyor. Kardan adam yapmak basit ama böyle bir iş ortaya çıkarmak gerçekten çok zor. Emek verip güzel şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz"

SİVAS’TA KAR YAĞIŞINI SANATA DÖNÜŞTÜREN FATİH COŞKUN, KARDAN ADAM YAPMAK YERİNE KARDAN ASLAN YAPTI. COŞKUN’UN KAŞIK YARDIMIYLA 3 SAAT BOYUNCA İNCE İNCE ŞEKİLLENDİRDİĞİ KARDAN ASLAN, GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.