Sivas'ta Kaşıkla 3 Saatte Yapılan Kardan Aslan

Sivas’te Fatih Coşkun, kaşıkla 3 saat çalışarak detaylı bir kardan aslan yaptı; eser bölge halkının ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:47
Sivas’ta kar yağışını sanata dönüştüren Fatih Coşkun, dükkanının önünde biriken karları toplayarak geleneksel kardan adam yerine kardan aslan yapmayı tercih etti.

Coşkun, eserini kaşık yardımıyla yaklaşık 3 saat boyunca ince ince şekillendirdi. Aslanın yüz hatları, pençeleri ve gövde yapısı gibi en küçük ayrıntılar bile sabırla işlendi.

Daha önce kardan timsah gibi farklı figürler yapan Coşkun, bu kez çalışmasını daha detaylı hale getirdiğini belirtti. Kardan aslanın yüz ifadesini kaşık yardımıyla belirginleştirdi.

Coşkun: "Kardan adam yapmak basit ama böyle bir iş ortaya çıkarmak gerçekten çok zor. Emek verip güzel şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz"

Çalışmanın bölgeden geçenlerin dikkatini çektiğini aktaran Coşkun, insanların teşekkür ettiğini ve "Kardan başka hangi figürü yapacaksın" diye sorduklarını söyledi. "Kar bu sene çok güzel yağdı. Biz de bunu yapmak için karları bir yere biriktirdik. Bu işlere biraz yeteneğim var. Geçen sene kardan timsah yapmıştık. Bu sene de kardan aslan yapmak istedik ve yaptık. Buradan geçen vatandaşlarında ilgisini çekiyor. ‘Kardan başka hangi figürü yapacaksın’ diye soruyorlar. Böyle görseller hazırladığımız için insanlar bize teşekkür ediyor. Kardan adam yapmak basit ama böyle bir iş ortaya çıkarmak gerçekten çok zor. Emek verip güzel şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz"

