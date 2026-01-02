DOLAR
Sivas’ta Yaralı Bayağı Şahin Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Sivas’ta yaralı bulunan bayağı şahin, DKMP ekiplerince tedavi edilip rehabilite edildikten sonra doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:42
Geniş coğrafyası ve yaban hayatı zenginliği ile bilinen Sivas’ta vatandaşlar tarafından yaralı bir bayağı şahin bulundu.

Yaralı şahis, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuş, DKMP ekiplerinin müdahalesiyle sağlık kuruluşuna alındı.

Tedavi ve Rehabilitasyon Süreci

Veteriner hekimler tarafından kanadı tedavi edilen şahinin rehabilitasyon süreci tamamlandı. Uzman ekiplerin çalışmasıyla şahinin sağlık durumu normale döndü.

Sağlığına kavuşan bayağı şahin, DKMP personeli tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

SİVAS'TA YARALI HALDE BULUNAN ŞAHİN, SİVAS DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN TEDAVİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

