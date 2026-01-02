Sivas’ta Yaralı Bayağı Şahin Tedavi Edilip Doğaya Salındı
Geniş coğrafyası ve yaban hayatı zenginliği ile bilinen Sivas’ta vatandaşlar tarafından yaralı bir bayağı şahin bulundu.
Yaralı şahis, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuş, DKMP ekiplerinin müdahalesiyle sağlık kuruluşuna alındı.
Tedavi ve Rehabilitasyon Süreci
Veteriner hekimler tarafından kanadı tedavi edilen şahinin rehabilitasyon süreci tamamlandı. Uzman ekiplerin çalışmasıyla şahinin sağlık durumu normale döndü.
Sağlığına kavuşan bayağı şahin, DKMP personeli tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
