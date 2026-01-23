Sivas Zara'da Bitkin Halde Bulunan Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir vatandaş tarafından işyeri önünde uçamaz halde bulunan Kızıl Şahin, yetkililere bildirildikten sonra koruma altına alındı.

Olayın Detayları

Akif Mutlu, iş yerinin önündeki karların üzerine düşmüş halde bir Kızıl Şahin gördü. Kuşun uçamayacak durumda olduğunu fark eden Mutlu, şahini işyerine alarak pişmiş tavukla besledi ve ısınmasını sağladı.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bilgi veren Mutlu, verilen yönlendirme doğrultusunda şahini Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Olayı anlatan Akif Mutlu, "Dışarıyı izlerken bir anda kara gömüldüğünü gördüm. Aç ve soğuktan etkilenmişti. Yanına gittiğimde uçamayacak durumdaydı. Hemen alıp ekiplere durumu bildirdim ve teslim ettim" dedi.

Yetkililere teslim edilen Kızıl Şahin, gerekli kontrollerin ardından koruma altına alındı.

