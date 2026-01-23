Sivas Zara'da Bitkin Halde Bulunan Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Sivas'ın Zara ilçesinde esnaf Akif Mutlu, işyeri önünde uçamaz halde bulduğu Kızıl Şahin’i 112 bildirimiyle Zara Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim ederek koruma altına aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:30
Sivas Zara'da Bitkin Halde Bulunan Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Sivas Zara'da Bitkin Halde Bulunan Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir vatandaş tarafından işyeri önünde uçamaz halde bulunan Kızıl Şahin, yetkililere bildirildikten sonra koruma altına alındı.

Olayın Detayları

Akif Mutlu, iş yerinin önündeki karların üzerine düşmüş halde bir Kızıl Şahin gördü. Kuşun uçamayacak durumda olduğunu fark eden Mutlu, şahini işyerine alarak pişmiş tavukla besledi ve ısınmasını sağladı.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bilgi veren Mutlu, verilen yönlendirme doğrultusunda şahini Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Olayı anlatan Akif Mutlu, "Dışarıyı izlerken bir anda kara gömüldüğünü gördüm. Aç ve soğuktan etkilenmişti. Yanına gittiğimde uçamayacak durumdaydı. Hemen alıp ekiplere durumu bildirdim ve teslim ettim" dedi.

Yetkililere teslim edilen Kızıl Şahin, gerekli kontrollerin ardından koruma altına alındı.

ZARA’DA BİR KAFE İŞLETMECİSİ, UÇAMAYAN KIZIL ŞAHİN’İ KURTARARAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE...

ZARA’DA BİR KAFE İŞLETMECİSİ, UÇAMAYAN KIZIL ŞAHİN’İ KURTARARAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM ETTİ.

ZARA’DA BİR KAFE İŞLETMECİSİ, UÇAMAYAN KIZIL ŞAHİN’İ KURTARARAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı
2
Kars Kalesi'nde Kızak Şenliği: Çocuklar Kale Yokuşunda Kaydı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü
4
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele
5
Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi
6
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde
7
Şırnak'ta Kar Engeli: Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları