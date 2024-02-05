Skoda Şubat ayı fiyatlarına 100.000 TL zam yaptı! İşte Skoda'nın Şubat ayı güncel fiyat listesi

Çek otomobil markası Skoda, 2024 yılının Şubat ayı için fiyat listesini güncelledi. Skoda’nın en popüler modellerinden biri olan Octavia, yeni fiyat listesinde de öne çıkıyor. Yapılan güncellemeler sonrası Skoda Şubat ayı model fiyatları şu şekilde şekillendi

Skoda Şubat ayı fiyatlarına 100.000 TL zam yaptı! İşte Skoda'nın Şubat ayı güncel fiyat listesi
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Skoda'nın Şubat 2024 fiyat listesi, bazı modellerde fiyat artışlarına işaret ederken, diğerlerinde indirimlerle dikkat çekiyor. Örneğin, Octavia'nın başlangıç fiyatındaki artış göze çarparken, Kodiaq modelinde ise fiyatların düştüğü görülüyor

Octavia'nın başlangıç fiyatı Ocak ayında 1.399.900 TL iken, Şubat ayında 1.459.900 TL'ye yükselmiş. Diğer yandan, Kodiaq'ın başlangıç fiyatı Ocak ayında 1.849.900 TL iken, Şubat ayında 2.047.900 TL'ye yükselmiş.

Fabia modeli, uygun fiyatı ve sportif tasarımıyla öne çıkan bir diğer modeldir. Fabia'nın en üst donanım seviyesi olan Monte Carlo, 1.5 TSI ACT 150 PS DSG motor seçeneği ile 1.499.900 TL'den satışa sunuluyor. Fabia'nın diğer donanım seviyeleri ve fiyatları için Skoda'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Şubat 2024 fiyat listesinde yer alan diğer modeller arasında Scala, Superb, Kamiq, Karoq ve RS serisi bulunmaktadır. Bu modellerin fiyatları, donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle ilgili detaylı bilgilere Skoda'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

İşte Skoda Şubat 2024 Skoda Fiyat Listesi:

Fabia Fiyat Listesi:

otomobil

- Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.099.900 TL

- Premium 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.259.900 TL

- Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.499.900 TL

Scala Fiyat Listesi:

otomobil

- Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.309.900 TL

- Premium 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.459.900 TL

- Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.559.900 TL

Octavia Fiyat Listesi

otomobil

- Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG: 1.459.900 TL

- Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 1.562.400 TL

- Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG: 1.637.900 TL

- Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 1.740.400 TL

- Prestige 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: 1.949.900 TL

- Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 1.949.900 TL

- RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4: 3.099.900 TL

- Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.024.900 TL

- Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.054.900 TL

- Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4: 3.169.900 TL

Kamiq Fiyat Listesi:

otomobil

- Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.409.900 TL

- Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.509.900 TL

- Premium 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.587.400 TL

- Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.687.400 TL

Karoq Fiyat Listesi:

otomobil

- Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.749.900 TL

- Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.969.900 TL

- Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.049.900 TL

Kodiaq Fiyat Listesi:

otomobil

- Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.047.900 TL

- Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.439.900 TL

- Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.499.900 TL

- Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4: 3.733.900 TL

- RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4×4: 3.999.900 TL

Bu fiyatlar 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerlidir

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