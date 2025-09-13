Söğüt'te 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Sürüyor

İkinci Gün Etkinlikleri

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün programıyla devam ediyor. Etkinlikler, Hükümet Konağı önünde yurdun çeşitli noktalarından gelen Yörüklerin karşılanmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Şenlik alanında halk oyunları gösterileri sunulurken, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de izleyicilere gösteri yaptı.

Konuşmalar

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt'ü Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu, adaletin, irfanın ve kardeşliğin yaygınlaştığı kutsal topraklar olarak tanımladı. Sözer şöyle dedi: "Bizler de bugün aynı ruhla, birlik, kardeşlik ve vatan sevgisini yaşatmaya devam ediyoruz. Bu meydanlarda her daim heyecanımıza heyecan katan ve bu yıl aramızda olmayan beylerbeyimiz Niyazi Çapa'yı rahmet ve özlemle anıyorum."

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ise şenliklere her yıl artan ilgi olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ertuğrul Gazi için şunları söyledi: "Ertuğrul Gazi, yine bu toprakların bize vatan olmasında öncülük etmiş, büyük emek vermiş, bizim için bir önder kişi. Adeta, Alparslan'ın işte torunlarından bir tanesi. Alparslan kapıyı açtı, Ertuğrul Gazi bu topraklara bizleri yerleştirdi."

Erdoğan ayrıca uzun süredir dünyada geleneksel sporların gelişmesi için mücadele ettiklerini belirterek, Türkiye'nin bu kültürün merkezi olmasının önemine değindi ve "Biz, millet olarak hem Orta Asya'daki soydaşlarımız, kardeşlerimiz hem Anadolu'da, bu geleneksel kültürümüzü, değerlerimizi yaşatmanın mücadelesini faal bir şekilde, aktif bir şekilde veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçenin Türk tarihine ev sahipliği yapan mukaddes topraklar olduğunu söyledi. Durgut, Ertuğrul Gazi'nin 1281'de vefat ettiğini hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşte o tarihten bu yana Kayı Boyu'na mensup Karakeçili aşireti ve diğer Türkmen ve Yörük boyları, her yıl eylül ayının ikinci pazar günü Söğüt'e gelerek Ertuğrul Gazi'yi yad etmişler, şifalı pilav döküp katılımcılara ikram ederek Türk misafirperverliğinin, kadirşinaslığının önemli özelliklerini sergilemişlerdir."

Açılış programında ayrıca Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Turan Devletleri Konfederasyonu Başkanı Faik Akyılmaz ve Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer katılımcılara hitap etti. Program, Yörüklerin kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürümesiyle sona erdi.

Katılımcılar ve Bugünkü Program

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.

Şenlikler bugün Ertuğrul Gazi Satranç Turnuvası, karakucak güreşleri, cirit ve atlı okçuluk gösterileri ile devam edecek. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Bando Ekibi ve sanatçı Semicenk konserleri izleyicilerle buluşacak.

