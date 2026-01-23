Söğüt'te Muhtarlar Başkan Ferhat Durgut'la Buluştu

Söğüt ilçesinde mahalle muhtarları, Başkan Ferhat Durgut ile buluşarak talepler, devam eden çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin planlamaları görüştü.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:57
Söğüt'te Muhtarlar Başkan Ferhat Durgut'la Buluştu

Söğüt'te Muhtarlar Başkan Ferhat Durgut ile Buluştu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde mahalle muhtarları, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada mahallelere yönelik talepler ve değerlendirmeler ele alındı.

Gündem: Talepler, Çalışmalar ve Planlamalar

Toplantıda ilçenin genel ihtiyaçları, mahallelerde devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, yerel ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve uygulama süreçleri hakkında görüşlerini aktardı.

Görüşmede ayrıca mahalle bazlı taleplerin takibi ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Katılımcılar, uygulanabilir öneriler ve yol haritaları hakkında bilgi paylaştı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut "Nazik ziyaretleri için mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyor, birlikte ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

MAHALLE MUHTARLARI BAŞKAN DURGUT’LA BİR ARAYA GELDİ

MAHALLE MUHTARLARI BAŞKAN DURGUT’LA BİR ARAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları