Söğüt'te Muhtarlar Başkan Ferhat Durgut'la Buluştu

Söğüt'te Muhtarlar Başkan Ferhat Durgut ile Buluştu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde mahalle muhtarları, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada mahallelere yönelik talepler ve değerlendirmeler ele alındı.

Gündem: Talepler, Çalışmalar ve Planlamalar

Toplantıda ilçenin genel ihtiyaçları, mahallelerde devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, yerel ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve uygulama süreçleri hakkında görüşlerini aktardı.

Görüşmede ayrıca mahalle bazlı taleplerin takibi ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Katılımcılar, uygulanabilir öneriler ve yol haritaları hakkında bilgi paylaştı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut "Nazik ziyaretleri için mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyor, birlikte ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

MAHALLE MUHTARLARI BAŞKAN DURGUT’LA BİR ARAYA GELDİ