ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

Eylül ayının ortasına yaklaşırken, ŞOK marketleri yeni aktüel ürün kataloğunu müşterileriyle paylaştı. 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimler, hem marketlerde hem de online platformlarda alışverişseverlerin ilgisini çekiyor. ŞOK’un bu haftaki kataloğunda elektrik süpürgesinden küçük, orta ve büyük boy valizlere, turşu malzemelerinden dijital basküllere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. İşte detaylı ürün listesi ve fiyatları...

YENİ ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Bu hafta ŞOK marketlerinde yer alacak indirimli ürünler, hem ev eşyalarından hem de kişisel bakım ürünlerinden oluşuyor. ŞOK’un 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında sunacağı fırsatlar şunlar:

KÜÇÜK EV ALETLERİ VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Fakir Vetacare Buhar Jeneratörlü Ütü – 3.699 TL

– 3.699 TL Pirantech CB-107 C Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi – 3.499 TL

– 3.499 TL Arzum Magiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge AR4205 – 6.999 TL

– 6.999 TL Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi SCC-7605 – 2.999 TL

– 2.999 TL Arzum Stayfit Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül – 399 TL

– 399 TL Hazneli Tüy Toplayıcı – 69,95 TL

– 69,95 TL Sillgech 360 Smart Spim Mop – 219 TL

VALİZ ÇEŞİTLERİ

ŞOK marketleri bu hafta valiz çeşitlerinde de büyük indirimler sunuyor. Uygun fiyatlarla seyahate çıkmak isteyenler için:

Samsonite 133159 Spinner Valiz Orta Boy – 11.999 TL

– 11.999 TL Samsonite 137395 Spinner Valiz Büyük Boy – 13.799 TL

– 13.799 TL Samsonite 133186 Spinner Valiz Kabin Boy – 9.999 TL

– 9.999 TL American Tourister 143245 Valiz Orta Boy – 6.999 TL

– 6.999 TL American Tourister 142348 Valiz Kabin Boy – 4.599 TL

– 4.599 TL American Tourister 142350 Valiz Büyük Boy – 6.999 TL

TEMİZLİK VE ORGANİZASYON ÜRÜNLERİ

ŞOK’un 18-24 Eylül 2024 tarihli kataloğunda temizlik ve organizasyon ürünlerinde de çeşitli indirimler mevcut:

Mega Kapaklı Kutu – 99,95 TL

– 99,95 TL Baskılı Hurç Mega Boy – 54,95 TL

– 54,95 TL Jüt Kutu – 169 TL

– 169 TL El Havlusu Etnik Desen – 34,95 TL

– 34,95 TL Havlu Saç Bonesi – 49,95 TL

– 49,95 TL Çok Amaçlı Çanta Büyük Boy – 149 TL

– 149 TL Çok Amaçlı Raf – 249 TL

GIDA VE İÇECEK ÜRÜNLERİ

ŞOK marketlerinde bu hafta gıda ve içecek ürünlerinde de cazip fiyatlar sunuluyor. İndirimli ürünler arasında:

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir – 119 TL

– 119 TL Mis Tam Yağlı İnek Peyniri – 83,50 TL

– 83,50 TL Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı – 31,50 TL

– 31,50 TL Superfresh Kayseri Mantı – 49,90 TL

– 49,90 TL Ülker Çikolatalı Gofret 7'li – 49,50 TL

– 49,50 TL Algida Maraş Bol Kaymak – 99,90 TL

– 99,90 TL Çamlıca Gazoz – 25 TL

– 25 TL Deren Rize Çay – 89,95 TL

KÜÇÜK EV ALETLERİ VE TEMİZLİK MAKİNELERİ

ŞOK’un sunduğu çeşitli küçük ev aletleri ve temizlik makineleri ile evdeki işleri kolaylaştırabilirsiniz:

Roidmi X30 Dikey Süpürge – 11.299 TL

– 11.299 TL Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici Yeni – 26.999 TL

– 26.999 TL SC 1 Upright Buharlı Temizlik Makinesi – 3.799 TL

– 3.799 TL Yui S7 Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Root Vacuum & Mop Süpürge – 13.399 TL

– 13.399 TL Yui NV602 Antibakteriyel Buhar Basınçlı Dezenfektan Mop – 3.699 TL

MOBİLYA VE EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

ŞOK marketleri bu hafta mobilya ve ev dekorasyon ürünlerinde de indirimler sunuyor. Özellikle ev yenileme veya yeni bir düzenleme yapmak isteyenler için:

Mary Kitaplık – 789 TL

Bery Bar Masası – 1.569 TL

Corner Bar Masası – 2.099 TL

Valnut Çalışma Masası – 2.399 TL

Siena Kitaplık – 2.099 TL

İnova Beyaz Ayakkabılık – 1.799 TL

Ankastre Modülü Beyaz – 1.549 TL

Tino 200 CM Evyeli Mutfak – 8.899 TL

Camole 80 CM Evyeli Üst Modül – 1.599 TL

Safir Beyaz Yatak Odası Takımı – 9.999 TL

270 CM Pastel ANK Modüllü Mutfak – 17.999 TL

Enkel 200 CM ASP. Modüllü Mutfak – 6.599 TL

Bu hafta ŞOK marketlerinde yapılacak alışverişlerde oldukça cazip indirimlerle karşılaşabilirsiniz. Elektrik süpürgelerinden valiz çeşitlerine, gıda ürünlerinden mobilya seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bütçenizi zorlamadan alışveriş yapmanıza yardımcı olacak. ŞOK’un 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında sunacağı bu fırsatları kaçırmamak için mağazaları ziyaret edebilir veya online alışveriş yapabilirsiniz.