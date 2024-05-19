Şok market ev ürünleri getirmeye devam ediyor! Şimdide banyo dolabı ve duşa kabin marketlerde satışta

Yeni bir haftanın başlamışıyla beraber ŞOK marketlerinde de yeni indirimler başladı. Sürekli indirimleri takip edenler bu fırsatı kaçırmayın. Hangi üründe ne kadar indirim olacak. Detaylar haberimizde…







ŞOK'A UYGUN FİYATLI DUŞAKABİN VE BANYO DOLABI GELİYOR! 18 MAYIS 2024 ŞOK'UN CUMARTESİ FIRSAT KATALOĞU

ŞOK 18 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cumartesi ŞOK'ta; Kaşmir halılardan banyo havlusu ve el havlularına, koltuk kılıflarından Barbie oyuncaklarına, duş kabinlerinden banyo dolaplarına, çamaşır makinesinden klimalara kadar pek çok sürpriz teklif var.





TCL 55'' 4K Ultra Google LED TV 19.999 TL

TCL Elite 12000 BTU Klima 21.499 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 512 GB Cep Telefonu 16.599 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 9.699 TL

Samsung 9 kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Altus 1000 Devir Çamaşır Makinesi 11.899 TL

Hoover 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12.999 TL

Altus 1000 Devir 7 kg çamaşır Makinesi 10.599 TL

Altus 6 kg Çamaşır Makinesi 8.499 TL

Altus Kurutma Makinesi 9.499 TL

Sony PS5 1 TB Oyun Konsolu + Çift Kol 24.999 TL





Siyah Profil Karolaj Desen Mika Köşe Duşakabin 4.699 TL

Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Oval 4.399 TL

Siyah Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Köşe 4.499 TL

Akrilik Kare Duş Teknesi 3.799 TL

Duru Banyo Dolabı 5.499 TL

Fokus Banyo Dolabı 5.499 TL

Duru Banyo Boy Dolap 2.899 TL

Fly 3 Yollu Su Arıtıcı Çıkışlı Eyve Batarya 1.649 TL

Fly Hill Robot Duş Seti 999 TL

Fly Eyve Bataryası Siyah 40'lık 629 TL





Kaşmir Kilim Çift Taraflı 599 TL

Klimalı Yastık 179 TL

Banyo Havlusu Simli Bordürlü 199 TL

Yüz Havlusu Simli Bordürlü 79.95 TL

2'li El Havlusu Simli Bordürlü 54.95 TL

Koltuk Örtüsü 149 TL

Petrix Tealight Mum 4'lü 49.95 TL

Petrix Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL

Petrix Şarjlı LED Masa Lambası 129 TL

Kadın Terlik Yüksek Taban 129 TL

S-Link 3 in 1 Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı 599 TL

Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 349 TL

Barbie Doktor Seti 399 TL

Barbie Mini Karakterler 49.95 TL

Barbie Oyun Hamurları 99.95 TL

Dokuzlu Arabalar 499 TL

Tekli Arabalar 69.95 TL