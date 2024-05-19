Şok market ev ürünleri getirmeye devam ediyor! Şimdide banyo dolabı ve duşa kabin marketlerde satışta

Yeni bir haftanın başlamışıyla beraber ŞOK marketlerinde de yeni indirimler başladı. Sürekli indirimleri takip edenler bu fırsatı kaçırmayın. Hangi üründe ne kadar indirim olacak. Detaylar haberimizde…
ŞOK'A UYGUN FİYATLI DUŞAKABİN VE BANYO DOLABI GELİYOR! 18 MAYIS 2024 ŞOK'UN CUMARTESİ FIRSAT KATALOĞU
ŞOK 18 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cumartesi ŞOK'ta; Kaşmir halılardan banyo havlusu ve el havlularına, koltuk kılıflarından Barbie oyuncaklarına, duş kabinlerinden banyo dolaplarına, çamaşır makinesinden klimalara kadar pek çok sürpriz teklif var.
TCL 55'' 4K Ultra Google LED TV 19.999 TL
TCL Elite 12000 BTU Klima 21.499 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 512 GB Cep Telefonu 16.599 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 9.699 TL
Samsung 9 kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Altus 1000 Devir Çamaşır Makinesi 11.899 TL
Hoover 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12.999 TL
Altus 1000 Devir 7 kg çamaşır Makinesi 10.599 TL
Altus 6 kg Çamaşır Makinesi 8.499 TL
Altus Kurutma Makinesi 9.499 TL
Sony PS5 1 TB Oyun Konsolu + Çift Kol 24.999 TL
Siyah Profil Karolaj Desen Mika Köşe Duşakabin 4.699 TL
Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Oval 4.399 TL
Siyah Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Köşe 4.499 TL
Akrilik Kare Duş Teknesi 3.799 TL
Duru Banyo Dolabı 5.499 TL
Fokus Banyo Dolabı 5.499 TL
Duru Banyo Boy Dolap 2.899 TL
Fly 3 Yollu Su Arıtıcı Çıkışlı Eyve Batarya 1.649 TL
Fly Hill Robot Duş Seti 999 TL
Fly Eyve Bataryası Siyah 40'lık 629 TL
Kaşmir Kilim Çift Taraflı 599 TL
Klimalı Yastık 179 TL
Banyo Havlusu Simli Bordürlü 199 TL
Yüz Havlusu Simli Bordürlü 79.95 TL
2'li El Havlusu Simli Bordürlü 54.95 TL
Koltuk Örtüsü 149 TL
Petrix Tealight Mum 4'lü 49.95 TL
Petrix Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL
Petrix Şarjlı LED Masa Lambası 129 TL
Kadın Terlik Yüksek Taban 129 TL
S-Link 3 in 1 Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı 599 TL
Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 349 TL
Barbie Doktor Seti 399 TL
Barbie Mini Karakterler 49.95 TL
Barbie Oyun Hamurları 99.95 TL
Dokuzlu Arabalar 499 TL
Tekli Arabalar 69.95 TL