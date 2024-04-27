Şok markete herkesin yana yakala aradığı ürün geliyor! Yarın herkes markete koşacak

ŞOK Marketler'de indirim başladı. O tarihte aktüel ürünler müşterilerle buluşacak. Hangi tarihte indirim başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.
O MARKETTE ŞOK İNDİRİM!
ŞOK Marketler'de aktüel ürünlerde büyük indirim başlıyor. Nisan ayının son günlerinde çeşitli ürünler indirimli fiyatlarıyla katalogta yerini aldı.
ŞOK Marketler'de çarşamba günü itibari ile indirimli ürünler raflarda yerini alacak. 24 Nisan itibariyle birçok ürün müşterilerle kavuşacak.
Filtre Kahve makinesi: 1.499 TL
Türk Kahve makinesi: 899 TL
Espresso makinesi: 2.999 TL
Arzum marka mikser: 899 TL
6'lı meşrubat bardağı: 169 TL
Singer marka dikiş makine: 4.499 TL
Arzum saç kurutma: 579 TL