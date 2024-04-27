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Şok markete herkesin yana yakala aradığı ürün geliyor! Yarın herkes markete koşacak

O markette büyük indirim kampanyası başladı. Hangi markette büyük indirim başladı? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 09:38
Şok markete herkesin yana yakala aradığı ürün geliyor! Yarın herkes markete koşacak

ŞOK Marketler'de indirim başladı. O tarihte aktüel ürünler müşterilerle buluşacak. Hangi tarihte indirim başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.

O MARKETTE ŞOK İNDİRİM!

ŞOK Marketler'de aktüel ürünlerde büyük indirim başlıyor. Nisan ayının son günlerinde çeşitli ürünler indirimli fiyatlarıyla katalogta yerini aldı.

ŞOK Marketler'de çarşamba günü itibari ile indirimli ürünler raflarda yerini alacak. 24 Nisan itibariyle birçok ürün müşterilerle kavuşacak.ŞOK

Filtre Kahve makinesi: 1.499 TL

Türk Kahve makinesi: 899 TL

Espresso makinesi: 2.999 TL

Arzum marka mikser: 899 TLŞOK

6'lı meşrubat bardağı: 169 TL

Singer marka dikiş makine: 4.499 TL

Arzum saç kurutma: 579 TL

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