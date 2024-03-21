ŞOK'ta iPhone 15 satışı başlıyor! Bu fiyata herkes sabah saatlerinde kuyruğa girecek!

Türkiye'nin önde gelen marketlerinden ŞOK alışveriş severlerin adresi haline gelirken bu haftaya özel akıllı telefonlar katalog da yerini aldı. Yepyeni ŞOK aktüeli, geniş ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor ve alışveriş deneyimini daha da zenginleştirerek müşterilere çeşitli kazançlar sunacak. İşte 16-19 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler...
ŞOK 16-19 MART 2024 KATALOĞU
Türkiye'nin önde gelen marketlerinden ŞOK alışveriş severlerin adresi haline gelirken bu haftaya özel akıllı telefonlar katalog da yerini aldı. Yepyeni ŞOK aktüeli, geniş ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor ve alışveriş deneyimini daha da zenginleştirerek müşterilere çeşitli kazançlar sunacak. İşte 16-19 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler...
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