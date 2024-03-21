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ŞOK'ta iPhone 15 satışı başlıyor! Bu fiyata herkes sabah saatlerinde kuyruğa girecek!

Sevilen market zincirlerinden olan ŞOK'tan akıllı telefon fırsatı sunuldu. Mart ayıyla beraber müşterilere sunulan cazip avantajlar arasında akıllı telefonlar yer aldı. İşte İphone 15 ve Redmi Note 13 Pro satışları için tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 19:13
ŞOK'ta iPhone 15 satışı başlıyor! Bu fiyata herkes sabah saatlerinde kuyruğa girecek!

Türkiye'nin önde gelen marketlerinden ŞOK alışveriş severlerin adresi haline gelirken bu haftaya özel akıllı telefonlar katalog da yerini aldı. Yepyeni ŞOK aktüeli, geniş ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor ve alışveriş deneyimini daha da zenginleştirerek müşterilere çeşitli kazançlar sunacak. İşte 16-19 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler...

ŞOK 16-19 MART 2024 KATALOĞU

ŞOK 16-19 MART 2024

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