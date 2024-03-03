ŞOK'ta Ramazan heyecanı başladı! O ürünler 5 Mart'a kadar 22.50 TL'ye satışta

Yeni aktüel ürünler kataloğunda 28 Şubat 2024 tarihinden itibaren ŞOK mağazalarında satışa sunulacak ve müşterilere birçok avantaj sağlayacak indirimli ürünler yer alıyor. Bu hafta öne çıkan ürünlerin arasında mutfak aletleri, bebek odası mobilyaları, temizlik malzemeleri ve daha fazlası yer alıyor.
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