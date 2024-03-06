Erzağı biten A101'e koşsun! Kaşar peynir 149, zeytin 125, 1 kg beyaz peynir 105 TL' den stok yaptıracak

A101, her hafta güncellenen indirimli ürünler kataloğu ile tüketicilere hem kaliteli hem de ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Ancak bu hafta, indirimli ürünlerin satışı 8 Mart’ta sona erecek. Bu, müşterilerin kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla almanın son fırsatları!

2 Mart’tan itibaren 8 Mart’a kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasını içeren aktüel ürünler kataloğunda birçok çeşit erzak indirimi bulunuyor. İşte yüzleri güldüren fiyatlarla indirimde olan ürünler...

Çaykur Rize çayı 142,50 Milkten tereyağı 249 Zeo çizik zeytin 400 gr 49,50 Bozbeyi klasik inek peyniri 55 Gezen tavuk yumurtası 10'lu 47,50 Seyidoğlu üzüm pekmezi 95 Nuh'un Ankara makarnası çeşitleri 14,50 Ovadan yasemin kokulu pirinç 1 kg 29,50 Seyidoğlu tahin 1 kg 127,50 ABC konsantre yumuşatıcı 1440 ml 64,90 TL'den oldukça bütçenize uygun bir şekilde raflarda...

Bu hafta sona erecek olan indirimli ürünler kataloğu, kaliteli ve uygun fiyatta alışveriş yapmak isteyen tüketicilere son şansı sunuyor! 8 Mart'ta sona erecek bu fırsatı kaçırmayın.