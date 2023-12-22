Son günü kaçıran eyvah diyecek! 2-3 kat daha fazla para ödememek için hemen başvurun

Son dönemlerde SGK prim borç artışı ve son başvuru tarihleri gündemi meşgul ederken, SGK tarafından yapılan uyarılar dikkat çekiyor. Asgari ücret zammının yanı sıra SGK prim borçlarında da artış yaşanacak. Uzmanlar, borçlarını zamdan önce ödemeyenlerin ek ücretle karşılaşabileceği konusunda uyarıyor. SGK'ya olan prim borcu bulunan ve doğum ya da askerlik borçlanması yapacak olanlar için başvuru süreci sona ermek üzere. Başvurularını kaçıranlar, borçlarını üzerine eklenen zam ücretiyle ödemek zorunda kalabilir. İşte detaylar...





SGK PRİM BORÇ ARTIŞI

Asgari ücret zammı ile birlikte SGK prim borçlarında önemli bir artışın beklendiği bu dönemde, uzman Dr. Okan Güray Bülbül konuya ilişkin önemli bilgiler verdi. Yeni asgari ücretin 1 Ocak itibariyle geçerli olacağını belirten Bülbül, bu tarihe kadar borçlanma talebinde bulunan kişilere, hâlihazırdaki asgari ücret üzerinden borçlanma tutarlarının tebliğ edileceğini ifade etti.

Dr. Bülbül, aylık prim ödemelerinin asgari ücrete yapılacak zam oranına bağlı olarak belirlendiğini vurgulayarak, güncel prim tutarının 4.000.292 lira olduğunu, asgari ücrete yapılacak yüzde 40 oranındaki zam ile bu tutarın 6 bin 8 liraya kadar çıkabileceğini açıkladı. Ayrıca, yüzde 50 oranında zam yapıldığında bu tutarın 6 bin 438 liraya kadar çıkacağını belirtti. Anlık olarak aylık maksimum isteğe bağlı sigorta primi ödemesinin 32 bin 194 lira olduğunu ifade eden Bülbül, asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılması durumunda bu tutarın 48 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Uzman, vatandaşları başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyararak, bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.