Sonbahar resmindeki gizli yılanı IQ'su yüksek olanlar görebiliyor!

Görsel bulmacalar zihinsel yeteneklerinizi test ederken IQ seviyenizi de gözler önüne seriyor. Bu resimde gizlenmiş yılanı sadece yüksek IQ seviyesine sahip olanlar 8 saniyede bulabiliyor. Görsel zeka bulmacaları gizli detayı ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu görsel bulmaca içeren resimde de hırsız saklı. Görsel şölendeki gizli yılanı bulmak için sadece 8 saniyeniz var.

Peki Siz Resimdeki Gizli Yılanı Bulabilecek misiniz?

Görsel bulmacayı tasarlayan kişi kendinden oldukça emin bir iş çıkarmış görünüyor. Görsel bulmacada bir aile sonbaharda yaprakları temizliyor. Yaprakların arasında bir yılan gizlenmiş durumda. 8 saniye içinde yılanı bulmak gerekiyor. Çünkü sadece IQ seviyesi yüksek olanlar yılanı 8 saniyede bulabiliyor.





IQ seviyesini ölçen bu testte doğru yolu bulabilmeniz için verilen ipuçlarını bulup doğru bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Mantık kurallarına uyarak bu testi geçmeniz durumunda kendini tebrik edebilirsiniz. Çünkü bu testi yalnızca IQ seviyesi yüksek olanlar kısa zamanda çözebiliyor.

Bu zorlu zeka testi sıra dışı düşünme yeteneğinizi sınayan bir bulmacadır. Doğru cevaba ulaşabilmek için olağandışı bir bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Geleneksel mantıktan farklı bir şekilde düşünerek genellikle gözden kaçırılan doğru cevaba kolayca ulaşabilirsiniz. Bu görseller gözlem yeteneğinizi ve problem çözme becerilerinizi sınamak için tasarlanmış. Yüksek bir zeka seviyesine sahip olanlar doğru cevaba ulaşmayı başarıyor.