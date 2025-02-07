DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,38 0,04%
ALTIN
3.314,61 -0,6%
BITCOIN
3.489.164,85 -0,25%

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Konya'da dar gelirli hanelere sosyal destek kartları dağıtılmaya başlandı ve destek miktarları yüzde 50-66 oranında artırıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:11
Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Destek Müjdesi

Soğuk havaların etkisini hissettirdiği günlerde, dar gelirli vatandaşlara yönelik önemli bir adım atıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal destek kartlarının binlerce dar gelirli haneye dağıtımının başladığını duyurdu.

Sosyal Destek Kartı Yeni Destekler ile Genişliyor

Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının sosyal belediyecilik alanındaki önemli projelerinden biri olduğunu vurguladı. Yeni düzenlemeyle sosyal destek kartı limitinin en az %50 artırıldığını ve bu artışın %50 ile %66 arasında değiştiğini belirtti.

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sosyal Kart Destek Miktarları

Yeni düzenleme ile Sosyal Kart desteği, hane büyüklüğüne göre farklı miktarlara ayrıldı:

  • 1 veya 2 kişilik aileler için 3 bin TL,
  • 3 veya 4 kişilik aileler için 4 bin TL,
  • 5 ve üzeri kişilik aileler için 5 bin TL destek sağlanacak.

12 Bin Aileye Yıllık Destek

Yapılan açıklamada, sosyal desteğe ihtiyaç duyan hane sayısının 12 bin olduğu belirtildi. Her ailenin ihtiyacına göre desteklerin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Son 5 Yılda Verilen Destekler

Konya Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda ihtiyaç sahibi ailelere toplam 1.5 milyar lira sosyal yardımda bulunduğunu duyurdu. Bu yardımlar, herkesin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla sürdürülecek.

Başkan Altay, "Şehrimizin dört bir yanında kimseyi geride bırakmadan, herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Bu anlayışla hareket eden Altay, Sosyal Kart desteğini artırarak, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde
2
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak
3
Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!
4
Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı
5
Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!
6
Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor
7
Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı