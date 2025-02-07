Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Destek Müjdesi

Soğuk havaların etkisini hissettirdiği günlerde, dar gelirli vatandaşlara yönelik önemli bir adım atıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal destek kartlarının binlerce dar gelirli haneye dağıtımının başladığını duyurdu.

Sosyal Destek Kartı Yeni Destekler ile Genişliyor

Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının sosyal belediyecilik alanındaki önemli projelerinden biri olduğunu vurguladı. Yeni düzenlemeyle sosyal destek kartı limitinin en az %50 artırıldığını ve bu artışın %50 ile %66 arasında değiştiğini belirtti.

Sosyal Kart Destek Miktarları

Yeni düzenleme ile Sosyal Kart desteği, hane büyüklüğüne göre farklı miktarlara ayrıldı:

1 veya 2 kişilik aileler için 3 bin TL,

3 veya 4 kişilik aileler için 4 bin TL,

5 ve üzeri kişilik aileler için 5 bin TL destek sağlanacak.

12 Bin Aileye Yıllık Destek

Yapılan açıklamada, sosyal desteğe ihtiyaç duyan hane sayısının 12 bin olduğu belirtildi. Her ailenin ihtiyacına göre desteklerin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Son 5 Yılda Verilen Destekler

Konya Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda ihtiyaç sahibi ailelere toplam 1.5 milyar lira sosyal yardımda bulunduğunu duyurdu. Bu yardımlar, herkesin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla sürdürülecek.

Başkan Altay, "Şehrimizin dört bir yanında kimseyi geride bırakmadan, herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Bu anlayışla hareket eden Altay, Sosyal Kart desteğini artırarak, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını yineledi.