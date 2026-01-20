Spil Dağı'nda Buz Kışı: Kar Yerine Kırağı ve Buzlanma

Mevsimin en soğuk günlerinde beyaz örtü

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte Manisa’nın simgelerinden Spil Dağı Milli Parkı, kar yağışı olmamasına rağmen kırağı ve buzlanma nedeniyle beyaza büründü. Mevsimin en soğuk günlerinin yaşandığı milli parkta, özellikle yüksek kesimlerde oluşan yoğun buz tabakası adeta buzul manzaralarını aratmadı.

Spil Dağı’nın 1517 metre rakımlı alanında gün boyu -6 dereceleri gören ve gece saatlerinde -12’lere varan hava sıcaklıkları nedeniyle ağaçlar, bitki örtüsü ve kayalık alanlar üzerinde kalın bir kırağı tabakası oluştu. Kar yağışının beklenen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle beyaz örtü bu kez karla değil, tamamen don ve buzlanmayla meydana geldi.

Yaban hayatı ve ziyaretçiler olumsuz etkilendi

Soğuk hava şartları, Spil Dağı’nda yaşayan yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Kar olmamasına rağmen zeminin buzla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken saka kuşları, beyaz buz örtüsü altında yem aramaya çalıştı.

Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için görsel açıdan etkileyici manzaralar sunan kırağı örtüsü, sürücüler ve yürüyüş yapan vatandaşlar için ise risk oluşturuyor. Yetkililer, milli park yolunda buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de sıfırın altında seyredeceği uyarısında bulundu.

Ziyaretçilerin hayal kırıklığı

Spil Dağı Milli Parkı'na kar görmek için gelen vatandaşlar da hayal kırıklığı yaşadı. Ailesiyle beraber İstanbul'dan yarı yıl tatili dolayısıyla Manisa'ya gelen ve Spil Dağı Milli Parkı'na kar görmek için çıkan Ömer Atak ve ailesi, "İstanbul’dan Manisa’ya kar görmek için geldik ama bu sefer de İstanbul’a kar yağdı. Hayal kırıklığı ile geri döneceğiz" dedi.

Spil Dağı’nda kar yağışı beklenirken oluşan bu "buz kışı", doğanın farklı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

