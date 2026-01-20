Adıyaman'da Kar Ağırlığı Zeytin Ağaçlarını Kırdı

Koru Köyü yakınlarında yoğun kar zarar verdi

Adıyaman'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, Koru Köyü yakınlarında bazı zeytin ağaçlarının dallarının kırılmasına neden oldu.

Yoğun şekilde biriken karın ağırlığına dayanamayarak ağaçların tek tek kırıldığını fark eden köylüler, ellerine aldıkları sırıklarla ağaçların üzerindeki karları temizlemeye çalıştı.

Köylüler, kardan dolayı birçok ağacın zarar gördüğünü dile getirdi. Olay bölgesinde, kar temizleme ve ağaç koruma çabaları sürüyor.

