Adıyaman'da Kar Ağırlığı Zeytin Ağaçlarını Kırdı

Adıyaman'ın Koru Köyü yakınlarında birkaç gündür süren yoğun kar yağışı, zeytin ağaçlarının dallarını kırdı; köylüler sırıklarla karları temizlemeye çalıştı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:08
Koru Köyü yakınlarında yoğun kar zarar verdi

Adıyaman'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, Koru Köyü yakınlarında bazı zeytin ağaçlarının dallarının kırılmasına neden oldu.

Yoğun şekilde biriken karın ağırlığına dayanamayarak ağaçların tek tek kırıldığını fark eden köylüler, ellerine aldıkları sırıklarla ağaçların üzerindeki karları temizlemeye çalıştı.

Köylüler, kardan dolayı birçok ağacın zarar gördüğünü dile getirdi. Olay bölgesinde, kar temizleme ve ağaç koruma çabaları sürüyor.

