Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde Gece Mazgal Temizliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gece mazgal temizliği yaparak yoğun yağış sonrası sel ve su baskınlarına karşı önlem aldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:07
Büyükşehir ekipleri, yoğun yağış riskine karşı gece mesaisi yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin en değerli merkezlerinden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirdiği mazgal temizliğiyle, yoğun yağışların ardından oluşabilecek muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçti.

Kent genelinde sağlıklı bir altyapı için yoğun tempo ile sürdürülen çalışmalara paralel olarak, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki çevre düzenlemesi ve temizlik işlemleri aralıksız devam ediyor.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Kapalıçarşı bölgesinde gece saatlerinde mesai yapan ekipler, mazgalları tek tek açarak biriken kâğıt, yaprak, izmarit, kum, taş gibi atık ve yabancı maddeleri topladı. Çalışmalarla esnafın ve vatandaşların olası mağduriyetinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Büyükşehir ekipleri ayrıca mazgalların bakım ve kontrollerini titizlikle yaparken, yağışlı havalarda su birikintisi oluşabilecek noktaları tespit ederek gerekli önlemleri aldı.

Yetkililer, benzer yoğunlukta yağışların yaşanabileceği dönemlerde de önleyici çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti.

