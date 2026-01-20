Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde Deniz 10 Metre Çekildi

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde deniz seviyesi yaklaşık 10 metre geriledi; kıyıda daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı, vatandaşlar görüntüledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:10
Kıyıda gözle görülür gerileme

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, deniz seviyesindeki düşüş nedeniyle kıyı hattında gözle görülür bir çekilme yaşandı.

İlçe merkezindeki sahilde deniz suyunun yaklaşık 10 metre geriye çekildiği gözlemlendi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte daha önce deniz altında kalan bazı alanlar gün yüzüne çıktı.

Kıyı şeridinde oluşan manzara vatandaşların dikkatini çekti; ilçe sakinleri ortaya çıkan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Yetkililer, denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel ve meteorolojik etkenlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları