Bitlis'te Kar Engeli: Ambulansa Karayolları Ekipleri Yetişti

BİTLİS (İHA)

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde, yoğun kar yağışı sırasında vücudunda enfeksiyon olduğu belirlenen Erol Duman için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Bölgeye sevk edilen ambulans, aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ana yoldan köy içindeki hasta evine ulaşamadı. Bu sırada köy güzergâhında kar küreme çalışması yapan karayolları ekipleri durumu fark ederek harekete geçti.

Zamanla yarışılan müdahalede ekipler, yoğun kar altında kalan yolu açarak Erol Duman'ı evinden alıp ambulansa ulaştırdı. Hasta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasta yakınları, zorlu hava şartlarına rağmen görevinin başında olan karayolları ekipleri ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

