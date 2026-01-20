Spil Dağı'nda 'Buz Kışı': Kırağı ve Buzlanma Manisa'yı Beyaza Bürüdü

Spil Dağı Milli Parkı'nda sıcaklık -6 ila -12 dereceye düşmesi sonucu kar yerine kırağı ve yoğun buzlanma etkili oldu; ziyaretçiler kar hayaliyle hayal kırıklığı yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:18
Manisa'nın simgelerinden Spil Dağı Milli Parkı, kar yağışı olmamasına rağmen kırağı ve buzlanma sonucu beyaza büründü.

Kırağı ve Don Tabakası

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, 1517 metre rakımlı milli parkta özellikle yüksek kesimlerde yoğun bir kırağı ve buz tabakası oluştu. Gün boyu -6 dereceleri gören ve gece saatlerinde -12'lere varan hava sıcaklıkları nedeniyle ağaçlar, bitki örtüsü ve kayalık alanlar kalın bir kırağıyla kaplandı. Kar yağışının beklenen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle beyaz örtü bu kez karla değil, tamamen don ve buzlanmayla meydana geldi.

Yaban Hayatı ve Ziyaretçiler

Soğuk hava şartları, milli parkta yaşayan hayvanları olumsuz etkiledi. Kar olmamasına rağmen zeminin buzla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken saka kuşları, beyaz buz örtüsü altında yem aramaya çalıştı. Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için etkileyici manzaralar sunan kırağı örtüsü, sürücüler ve yürüyüş yapan vatandaşlar için ise risk oluşturuyor.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, milli park yolunda buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de sıfırın altında seyredeceği uyarısında bulundu.

Ailesiyle beraber İstanbul’dan yarı yıl tatili dolayısıyla Manisa’ya gelen ve Spil Dağı Milli Parkına kar görmek için çıkan Ömer Atak ve ailesi, "İstanbul’dan Manisa’ya kar görmek için geldik ama bu sefer de İstanbul’a kar yağdı. Hayal kırıklığı ile geri döneceğiz" dedi.

Spil Dağı’nda kar yağışı beklenirken oluşan bu 'buz kışı', doğanın farklı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

