Spil Dağı'nda Kar Hasreti: 1517 Metrede Beyazın Gecikmesi

Spil Dağı'nda kar yağışı gecikti, bölge endişeli

1517 metre yükseklikteki Milli Park'ta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar dikkat çekiyor

Manisa ve İzmir arasında yer alan 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda, aralık ayının sonlarına gelinmesine rağmen kar yağışının başlamaması bölge halkı ve doğaseverler tarafından endişeyle izleniyor.

Her yıl kasım ayının ortasında başlayan kar yağışı bu yıl gecikti; yüksek kesimlerde normalde görülen beyaz örtü yerine yeşil ve kahverengi tonlar hâkim. Bu durum, ziyaretçiler ve bölge sakinleri arasında şaşkınlık yarattı.

Günübirlik ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği milli parkta karın gecikmesi kış turizmini olumsuz etkiledi. Özellikle hafta sonları kar manzarası görmek ve doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşlar beklentilerini karşılayamadan bölgeden ayrılıyor.

Ayrıca kar yağışının gecikmesi, doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık gibi aktiviteleri de etkilerken, uzmanlar ekosistem üzerindeki olası sonuçları dikkatle izliyor. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, beklenen beyaz örtünün geri dönmesini umut ediyor.

