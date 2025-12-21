DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.673,57 -0,57%

Spil Dağı'nda Kar Hasreti: 1517 Metrede Beyazın Gecikmesi

Spil Dağı Milli Parkı'nda 1517 m yükseklikte aralık sonuna rağmen kar yağmaması, kış turizmini ve ekosistemi etkiliyor; Manisa ve İzmir'de endişe sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:12
Spil Dağı'nda Kar Hasreti: 1517 Metrede Beyazın Gecikmesi

Spil Dağı'nda kar yağışı gecikti, bölge endişeli

1517 metre yükseklikteki Milli Park'ta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar dikkat çekiyor

Manisa ve İzmir arasında yer alan 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda, aralık ayının sonlarına gelinmesine rağmen kar yağışının başlamaması bölge halkı ve doğaseverler tarafından endişeyle izleniyor.

Her yıl kasım ayının ortasında başlayan kar yağışı bu yıl gecikti; yüksek kesimlerde normalde görülen beyaz örtü yerine yeşil ve kahverengi tonlar hâkim. Bu durum, ziyaretçiler ve bölge sakinleri arasında şaşkınlık yarattı.

Günübirlik ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği milli parkta karın gecikmesi kış turizmini olumsuz etkiledi. Özellikle hafta sonları kar manzarası görmek ve doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşlar beklentilerini karşılayamadan bölgeden ayrılıyor.

Ayrıca kar yağışının gecikmesi, doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık gibi aktiviteleri de etkilerken, uzmanlar ekosistem üzerindeki olası sonuçları dikkatle izliyor. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, beklenen beyaz örtünün geri dönmesini umut ediyor.

MANİSA VE İZMİR ARASINDA YER ALAN 1517 METRE RAKIMLI SPİL DAĞI MİLLİ PARKI’NDA ARALIK AYININ...

MANİSA VE İZMİR ARASINDA YER ALAN 1517 METRE RAKIMLI SPİL DAĞI MİLLİ PARKI’NDA ARALIK AYININ SONLARINA GELİNMESİNE RAĞMEN KAR YAĞIŞININ BAŞLAMAMASI ENDİŞE VERDİ.

MANİSA VE İZMİR ARASINDA YER ALAN 1517 METRE RAKIMLI SPİL DAĞI MİLLİ PARKI’NDA ARALIK AYININ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaca'da hayırsever çift 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi
2
Emeklilerin Teşekkürü: Başkan Muhammet Sunar’a Teşekkür Plaketi
3
Gabar’da 100 Bin Fidan Hedefi: Bayraktar'tan 'Yeşil ve Enerjide Bağımsız Türkiye' Mesajı
4
Kızılay Diyarbakır'da Otizmli Çocuklara Unutulmaz Gün
5
BEUN YÖK 2025 Raporu'nda İlk 20'de: İnovasyon, İklim Eylemi ve Erişilebilirlikte Başarı
6
Kocaeli'de Üst Geçitlerde Buzlanmaya Özel Solüsyonla Müdahale
7
İğneada Balıkçı Barınağı'nda Su Ürünleri Denetimi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025