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Stratonikeia Antik Kenti'nde Geleneksel Anahtar Taşıma Töreni Canlandırıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, geçmişe yolculuk yapan Anahtar Taşıma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:27
Stratonikeia Antik Kenti'nde Geleneksel Anahtar Taşıma Töreni Canlandırıldı

Stratonikeia Antik Kenti'nde Canlı Tören

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti, tarihi bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Anahtar Taşıma" törünu canlandıran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras Topluluğu, antik döneme ait kıyafetler giyerek ziyarete gelenler için geçmişi yeniden yaşattı.

Törenin İçeriği ve Önemli Anları

Törende, Lagina Hekate tapınağından alınan kentin anahtarı, Stratonikeia’nın belediye başkanına, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay’a takdim edildi. Antik geleneklere göre düzenlenen bu tören, Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir mesafede gerçekleştiriliyor. Genç kız Kleidophoros, cennet ve cehennemin kapılarını açmak için oluşturulan bir koro ile dualar söylüyor ve ardından, öğrenci grubu Hekate’nin anahtarını getiriyor.

Bilimsel ve Kültürel Katkılar

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, bu geleneksel etkinliğin binlerce yıl öncesine dayandığını ve dünya genelindeki şehirlerin katılımıyla gerçekleştiren tarihi bir önem taşıdığını belirtti. "Antik eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür etkinlikler büyük bir role sahip," dedi. Ayrıca, "2 bin 200 yıl önce, bu iki kent arasında benzer törenlerin yapıldığını ve anahtar taşıma töreninin bunlar arasında en önemlilerinden biri olduğunu" vurguladı.

Yerel Yönetim ve Eğitim Kurumlarının Destekleri

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, ilçenin tarihi değerlerinin antik kentte yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, "Bugün burada tekrar güzel bir hatıra yaşıyoruz. Bu tarihî toprakların zenginliğini tanıtma fırsatını yakaladık," dedi. Ayrıca, MSKÜ Kültürel Miras Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı Şahin, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen üniversite öğrencilerine kentin tarihini öğrenme fırsatı sunduklarını ifade etti. Yıl boyunca yapılan etkinliklerin bu tür geleneksel kutlamaları da kapsadığını belirtti.

Tören sırasında Muğla Büyükşehir Başkan Vekili Durmuş Ali Öztürk, protokol üyeleri, üniversite ve lise öğrencileri ile ziyaretçiler de yer aldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni...

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ''Anahtar Taşıma'' töreni canlandırıldı. Antik döneme ait bir gelenek olan "Anahtar Taşıma" töreni, dini merkez olarak kabul edilen Lagina Hekate ile Stratonikeia arasında yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alanda yapılıyor. Genç kız Kleidophoros'un cennet ve cehennemin kapılarını açmak için düzenlediği tören, genç kızlardan oluşan bir koronun ilahiler söylemesi ile başlıyor. Tören, öğrencilerin Lagina antik kentinden aldıkları Hekate'nin anahtarını Stratonikeia'ya getirip kentin yöneticisine vermesiyle son buluyor.

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Stratonikeia Antik Kenti'nde Geleneksel Anahtar Taşıma Töreni Canlandırıldı
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