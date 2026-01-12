Şuğul Kanyonu'nda 5 Metreyi Aşan Devasa Buz Sarkıtları

Sivas'taki binlerce yıllık Şuğul Kanyonu'nda soğuk hava, boyları yer yer 5 metreyi bulan devasa buz sarkıtları oluşturdu; kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:56
Şuğul Kanyonu, Sivas'ın Gürün ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve binlerce yıllık geçmişiyle her mevsim ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor. Baharda yeşilin, yazın serinliğin, sonbaharda renk cümbüşünün hakim olduğu kanyon, kış mevsiminde de özellikle soğuk havanın etkisiyle dikkat çekici görüntülere sahne oluyor.

Kanyonun çeşitli noktalarında oluşan buz sarkıtları, boyları yer yer 5 metreyi bulabilen büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Soğuk havanın yarattığı bu doğal oluşumlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Ziyaretçilerin görüşleri

Ömer Keçiyokuşu: Burada çok güzel buz sarkıtları oluşmuş. Aslında Şuğul Kanyonu dört mevsim çok güzel bir yer. Buz sarkıtlarının oluşmasıyla da kartpostallık görüntüler oluşmuş. Bence herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Gerçekten müthiş bir yer.

Fatma Nur Kayacı: Şuğul Kanyonu'nu gezmeye geldik. Görüldüğü üzere sarkıtlar oluşmuş. Çok ilgimizi çekti. Böylesi sarkıtları hayatımda ilk defa görüyorum. Gerçekten kartpostallık görüntüler ortaya çıkmış.

Yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, kışın oluşan bu devasa buz sarkıtlarıyla bölgenin soğuk hava koşullarını ve doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor.

