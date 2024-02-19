SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!

Geely Boyue Cool, Türkiye’de Chery Omada 5’i Zorlayacak

Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinden Geely, yeni SUV modeli Boyue Cool’u piyasaya sürdü. Aracın Türkiye’ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı merak konusu. Boyue Cool, hem fiyatı hem de performansıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de de satışa sunulması beklenen araç, Chery Omada 5’in en büyük rakibi olacak.





GEELY BOYUE COOL’UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Boyue Cool, Geely’nin yeni SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Aracın en dikkat çekici özelliği, 1.5 litrelik turbo motoru. Bu motor, 180 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. Bu sayede, araç sadece 7.9 saniyede 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Ayrıca, araçta 7 ileri çift kavramalı şanzıman bulunuyor. Bu da sürüş deneyimini daha da keyifli hale getiriyor.

Boyue Cool, boyutlarıyla da geniş bir iç hacim sunuyor. Aracın uzunluğu 4510 mm, genişliği 1865 mm, yüksekliği 1650 mm. Dingil mesafesi ise 2701 mm. Bu özellikler, aracın hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda konforlu bir seçenek olmasını sağlıyor.

Boyue Cool, tasarımıyla da modern ve şık bir görünüm sergiliyor. Aracın ön yüzünde, radyasyon şeklinde üç boyutlu bir ızgara tasarımı dikkat çekiyor. Farlar ise bölünmüş bir yapıda. Aracın arka yüzünde ise LED stop lambaları ve sportif bir tampon yer alıyor. Aracın jantları ise 18 inç çift renkli.

TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?





Boyue Cool, Çin’de 14 bin dolarlık (432 bin ₺) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Aracın Türkiye fiyatı henüz belli olmasa da, 800 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyat, aracın Türkiye pazarında rekabetçi bir konumda olmasını sağlayacak. Boyue Cool, Türkiye’de de büyük ilgi görmesi beklenen araç, Chery Omada 5 ile rekabet edecek.

CHERY OMADA 5’İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Chery Omada 5, Çinli otomotiv üreticisi Chery’nin ilk küresel aracı olarak Türkiye pazarına girdi. Aracın ön yüzünde, ince gündüz LED’leri ve ana farlardan oluşan bölünmüş far tasarımı yer alıyor. Aracın arka yüzünde ise LED stop lambaları ve sportif bir tampon bulunuyor. Aracın jantları ise 18 inç çift renkli.

Omada 5, C-SUV sınıfında yer alıyor. Aracın uzunluğu 4400 mm, genişliği 1830 mm, yüksekliği 1585 mm. Dingil mesafesi ise 2630 mm. Bu özellikler, aracın geniş bir iç hacim sunmasını sağlıyor.

Omada 5, 1.6 litrelik dört silindirli turbo benzinli motora sahip. Bu motor, 183 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. Bu sayede, araç 9.8 saniyede 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Ayrıca, araçta 7 ileri DCT şanzıman bulunuyor. Bu da sürüş deneyimini daha da keyifli hale getiriyor.





Omada 5, Türkiye’de üç farklı donanım seviyesiyle satılıyor. Bunlar Comfort, Luxury ve Excellent. Aracın fiyat listesi ise şöyle:

Omada 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort: 1.183.000 TL

Omada 5 7 ileri Otomatik DCT Luxury: 1.303.000 TL

Omada 5 7 ileri Otomatik DCT Excellent : 1.403.000 TL

Geely Boyue Cool Türkiye fiyatı ne kadar? Geely Boyue Cool’un Türkiye fiyatı henüz belli olmasa da, 800 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor.



Geely Boyue Cool ne zaman Türkiye’ye gelecek? Geely Boyue Cool’un Türkiye’ye ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Ancak, aracın 2024 yılı içinde Türkiye pazarına girmesi bekleniyor.

Geely Boyue Cool ile Chery Omada 5 arasındaki farklar neler? Geely Boyue Cool ile Chery Omada 5 arasındaki farklar, motor performansı, boyutlar, tasarım ve fiyat olarak sıralanabilir. Geely Boyue Cool, Chery Omada 5’ten daha güçlü, daha büyük, daha modern ve daha uygun fiyatlı bir araç olarak öne çıkıyor.