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SYDV 20-49 yaş arası personel alımına start verdi! KPSS'siz yüksek maaşlı iş ilanı açıldı

SYDV Evde Yaşlı Bakım Elemanı Kadrosu İçin Personel Alımı Yapıyor!Başvuru koşulları, süreç ayrıntıları ve daha fazlasını bu makalede bulabilir, kariyer yolculuğunuzda yeni bir adım atabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 04.07.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 10:38
SYDV 20-49 yaş arası personel alımına start verdi! KPSS'siz yüksek maaşlı iş ilanı açıldı

İlçemizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, evde yaşlılara özenle bakacak yeni personeller arıyor. Başvuru koşulları, adım adım süreç ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri bu haberimizde sizler için derledik.

Gerekli Nitelikler

Yaşlı ve hasta bireylerin bakımında tecrübeli,

Mümkünse yaşlı ve hasta bakımı üzerine sertifika veya diploma sahibi kişiler tercih edilecektir.

Yaşlı Bakım Elemanı

Başvuru Yöntemi

İlgili iş ilanının ayrıntılarına göre, adaylar 8 Temmuz 2024 tarihine dek başvurularını tamamlayabilirler. Başvurularınızı elektronik posta yoluyla ya da doğrudan vakıf merkezimize gelerek gerçekleştirebilirsiniz.

Çalışma Koşulları ve İşe Alım Süreci

Seçilecek olan kişiler, Gölova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda çalışacaklardır. Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiştir ve diğer ayrıntılar iş görüşmesi esnasında paylaşılacaktır. Gölova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, altı aylık süreyle iki evde görevlendirilmek üzere yaşlı bakım personeli aramaktadır. Başvurularınızı 8 Temmuz'a kadar sürdürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen duyurumuzu inceleyin.

Başvuru Rehberi

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