Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak





Kampanya, Happy Center mağazalarında 24 Temmuz itibarıyla başlamış olup, 31 Temmuz’a kadar geçerlidir. İndirimli ürünler ve kampanya koşulları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen müşteriler, Happy Center’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın mağazayı arayarak detaylı bilgi edinebilirler.







Palette Natural saç boyası, 128,90 TL yerine sadece 80 TL olarak sunuluyor. Ayrıca, tüm Ace temizlik ürünlerinde %25 indirim uygulanıyor. Fairy bulaşık deterjanı ise 128,50 TL yerine 99,95 TL’den satılmakta. Müşteriler, bu özel fırsatları kaçırmadan alışverişlerini yapabilirler.



