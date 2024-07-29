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Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Happy Center, Temmuz ayının son haftasında müşterilerine büyük fırsatlar sunuyor. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan bu özel kampanya ile mağazalarda birçok üründe indirimler uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:23
Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

 

happy center- 24 31 temmuz

 

Kampanya, Happy Center mağazalarında 24 Temmuz itibarıyla başlamış olup, 31 Temmuz’a kadar geçerlidir. İndirimli ürünler ve kampanya koşulları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen müşteriler, Happy Center’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın mağazayı arayarak detaylı bilgi edinebilirler.

 

24-31 temmuz happy center

Palette Natural saç boyası, 128,90 TL yerine sadece 80 TL olarak sunuluyor. Ayrıca, tüm Ace temizlik ürünlerinde %25 indirim uygulanıyor. Fairy bulaşık deterjanı ise 128,50 TL yerine 99,95 TL’den satılmakta. Müşteriler, bu özel fırsatları kaçırmadan alışverişlerini yapabilirler.

 

24-31 temmuz happy center

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