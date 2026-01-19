Tarihi Yarımada Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Manzarası

Gece etkili olan kar yağışı sonrası tarihi semt havadan görüntülendi

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kent genelinde birçok bölge beyaza büründü. Yoğun kar örtüsü, bazı semtlerde çatıları kapladı ve kenti kartpostallık görüntülere bürüdü.

Tarihi Yarımada'da yaşanan değişim ise havadan kayda alındı. Görüntülerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet Camii'nin üzerinin karla kaplandığı, bölgenin Boğaz manzarasıyla birlikte etkileyici bir görünüm sunduğu görüldü.

Havadan çekilen görüntüler, kentin tarihi dokusunun kış örtüsüyle nasıl bütünleştiğini gözler önüne serdi ve izleyenlerden büyük ilgi gördü.

