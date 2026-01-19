Tarihi Yarımada Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Manzarası

İstanbul'da gece etkili kar yağışı sonrası Tarihi Yarımada havadan görüntülendi; Ayasofya ve Sultanahmet karla kaplandı, Boğaz manzarası büyüledi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:56
Tarihi Yarımada Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Manzarası

Tarihi Yarımada Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Manzarası

Gece etkili olan kar yağışı sonrası tarihi semt havadan görüntülendi

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kent genelinde birçok bölge beyaza büründü. Yoğun kar örtüsü, bazı semtlerde çatıları kapladı ve kenti kartpostallık görüntülere bürüdü.

Tarihi Yarımada'da yaşanan değişim ise havadan kayda alındı. Görüntülerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet Camii'nin üzerinin karla kaplandığı, bölgenin Boğaz manzarasıyla birlikte etkileyici bir görünüm sunduğu görüldü.

Havadan çekilen görüntüler, kentin tarihi dokusunun kış örtüsüyle nasıl bütünleştiğini gözler önüne serdi ve izleyenlerden büyük ilgi gördü.

KARLI HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU TARİHİ YARIMADA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KARLI HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU TARİHİ YARIMADA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KARLI HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU TARİHİ YARIMADA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı
2
Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti
3
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı
4
Sakarya Uzun Çarşı'da 60 Yıllık Ciğerci: Gastronomi Turizmine Katkı
5
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
6
İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası
7
KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları