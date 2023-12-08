Tarım Kredi Market'te bu ürünler peynir ekmek gibi kapışılacak!! 4 kilosu 74,90 TL'ye kadar düştü

İndirimli alışveriş yapmak isteyenler Tarım Kredi Marketlere koşacak! Birçok ürünün fiyatı dibe çekildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ

Her ay birçok üründe indirimli fiyatları müşterilerine sunan Tarım Kredi Marketlerde 15 Aralık tarihine kadar enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan indirimde geçerli olan ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-1 LT Anadolu Riviera Zeytinyağı 165 TL

-1 KG Anadolu Osmancık Pirinç 37.90 TL

-2.5 KG TK Pilavlık Bulgur 54.90 TL

-1 KG TK Yeşil Mercimek 39.90 TL

-670 Gram TK Bezelye Konservesi 22.50 TL

-550 Gram TK Garnitür Konservesi 20.95 TL

-650 Gram TK Biberiye Turşusu 32.90 TL

-650 Gram TK Karışık Turşu 21.50 TL

-TK Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 58.90 TL

-Bakpiliç Bütün Piliç Kg/60.90 TL

-TK Kavurma Kg/549.90 TL

-400 gram TK Kasap Sucuk Dana Eti 133.90 TL

-250 Gram TK Soyulmuş Sosis 64.90 TL

-ASR Ayak Pça Çorbası 750 Gram 73.90 TL

-500 Gram Kuzey Balık Somon Steak 109.90 TL

-Fish Fish Levrek 600 Gram 152.90 TL

-400 Gram TK Bohça Mantı 25.90 TL

-1 LT TK UHT Süt 21.90 TL

-4’lü Ülker Çikolatalı Gofret 16.90 TL

-Boombastic Sütlü Çikolatalı Bar Gofret 7.90 TL

-Ülker Hanımeller Kurabiye Çeşitleri 16.90 TL

-Torku Bisküvi Çeşitleri 5 TL

-Fiskobirlik Fiskat Susamlı Krokan 17.90 TL

-Oylum Kaymaklım Yulaflı Kremalı Bisküvi 29.90 TL

-Patos Mısır Cipsi 15.90 TL

-Fiskat Fix Yer Fıstıklı Bar 16.90 TL

-900 Gram TKS Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 199.50 TL

-1 LT TK UHT Süt Yarım yağlı 19.50 TL

-900 Gram Aynes Beyaz Peynir 109.90 TL

-3 KG İçim Kaymaksız Yoğurt Yarım Yağlı 79.90 TL

-1.5 KG TKS Doğal Yoğurt Tam Yağlı 42.50 TL

-1.5 LT TKS Ayran 25.50 TL

-TK Eski Kaşar Peyniri 350 Gram 89.90 TL

-1 LT TK UHT Süt %3,1 Yağlı 21.90 TL

-1 KG Tarsüt Tost Peyniri 159.90 TL

-1 KG Sütaş Tereyağı 249.90 TL

-TK Erzincan Tulum Peyniri 99.50 TL

-700 Gram TK Kakaolu Fındık Kreması 59.90 TL

-TK Tahin 39.90 TL

-TMO Üzüm Pekmezi 40 TL

-500 Gram TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 49.90 TL

-Torku Kare Çikolata 16.90 TL

-TK Türk Kahvesi 44.50 TL

-Dimes MEyvesuyu Çeşitleri 200 Ml 6.50 TL

-Avşar Aromalı Maden Suyu 6’lı 28.90 TL

-Dola Atom Çayı Çeşitleri 29.90 TL

-500 Gram Çaykur Rize Turist Siyah Çay 69 TL

-500 Gram Çaykur Tiryaki Siyah Çay 68.90 TL

-3 Kg TK Altın Filiz Siyah Çay 279.90 TL

-Arko Krem Çeşitleri 52.90 TL

-Derby Banyo 5’li 29.90 TL

-Derby 2 5’Li 49.90 TL

-Derby Lady 5’li 36.90 TL

-Derby Tek 5’li 26.90 TL

-Derby 3 10’lu 85.90 TL

-Elit Dev Rulo Havlu 25.90 TL

-Duru Şampuan ve Saç Kremi 42.90 TL

-Elit Banyo Sabunu 4’lü 54.90 TL

-Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 32.90 TL

-8 Kg Renax Matik Toz Çamaşır Deterjanı 125.90 TL

-Renax Sıvı Bakım Deterjanı 74.90 TL

-4 Kg Elit Ultra Çamaşır Suyu 74.90 TL