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Tarım Kredi Market'ten gelen dev hamle! Ramazanda fiyatlar donduruldu, alıcılar sıraya girdi

Tarım Kredi Marketler, Ramazan öncesi müşterilerini sevindirecek bir hamle yaptı! "Doldur sepeti paylaş bereketi" sloganıyla yola çıkan Tarım Kredi Kooperatif' te fiyatlar donduruldu ve bomba indirimlerle satışa sunuldu. İşte kampanya detayları...

Yayın Tarihi: 10.03.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 14:14
Tarım Kredi Market'ten gelen dev hamle! Ramazanda fiyatlar donduruldu, alıcılar sıraya girdi

Ramazan’da alışveriş rüzgarı Tarım Kredi marketlerinde esecek! Tarım Kredi Marketler’den Ramazan’a özel devrim niteliğinde bir karar açıklandı. Fiyatlar Ramazan boyunca donuyor ve böylece alışveriş coşkusu 41 gün boyunca devam edecek. Evet,  Ramazan boyunca 1900 üründe fiyatlar sabitleniyor, cüzdanınız rahatlıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi, geniş ürün yelpazesiyle Ramazan’ın yıldızı olmaya hazır! İşte Tarım Kredi Market ürünleri...

81 İlde, 4076 Noktada Alışveriş Şöleni! 

Türkiye’nin her köşesinde, herkes için bir Tarım Kredi Market var. 14 Nisan’a kadar sürecek bu özel kampanya ile gıda ve temizlik ürünlerinde başlayan indirim dalgası, tüketicilerimizin yüzünü güldürmeye devam edecek. 

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Çiftçilerimize Müjde! 

Yemden gübreye, ilaçtan tohuma her şeyde %5 indirimli olarak sunulacak. 41 gün sürecek bu bereketli kampanyayı kaçırmayın, Tarım Kredi Marketler’e gelin, kazancınızı katlayın! İşte dev fırsat indirimler kataloğu...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayının bereketini ve 14 Nisan’a kadar sürecek olan bu özel dönemi kutluyor. Bu kutlamaların bir parçası olarak, birçok ürünün fiyatını sabitleme kararı aldı. İşte, bu döneme özel seçilmiş bazı ürünler ve sabitlenmiş fiyatları:

Anadolu Pirinç Osmancık 1 kg: 40,50 TL TMO Yerli Kırmızı Mercimek 1 kg: 24 TL Anadolu Pilavlık Bulgur 1 kg: 19,50 TL Taksüt Krem Peynir 300 g: 35 TL TK Labne 400 g: 52,50 TL TKS Ayran 1500 ml: 28,50 TL TK Yöresel Peynir Çeşitleri: 64,50 TL TK Taze Beyaz Peynir: 129,90 TL Anadolu Makarna Çeşitleri: 10,50 TL Anadolu Kuru Fasulye 1 kg: 54,90 TL Anadolu Nohut 1 kg: 46 TL Anadolu Kırmızı Mercimek 1 kg: 29 TL Anadolu Buğday Unu 5 kg: 76,90 TL TK Biber ve Domates Salçası 700 gr: 79,90 TL Superfresh Süt Mısır Konserve 3’lü: 49,90 TL Tukaş Ketçap+Mayısonez Eko Paket: 66,90 TL Bizim Paket Margarin: 19 TL Vita Bitkisel Susuz Yağ 2 L: 159,90 TL TK Bezelye Konserve 670 g: 27,90 TL TK Garnitür Konserve 560 g: 21,95 TL

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Bu ürünler ve daha fazlası için Tarım Kredi Kooperatif Marketlerini ziyaret edebilirsiniz. Ramazan ayında ev ekonominize katkı sağlayacak bu sabit fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfini çıkarın. Bu özel dönemde, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nin sunduğu bu fırsatları kaçırmayın ve alışverişin tadını çıkarın!tarım kredi kooperatif market

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