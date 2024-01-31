Tarım ve Orman Bakanlığı Sınavsız, KPSS'siz, İlkokul, Lise Mezunu 1500 İşçi Alacak

Tarım Bakanlığı 81 İlde 1500 İşçi Alacak! İŞKUR Başvuru Şartları ve Süreci

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesine katmak üzere 1500 tarım işçisi alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, 81 ildeki taşra teşkilatında gerçekleşecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden kura işlemlerine katılabilecek. Peki, tarım işçisi alımı şartları neler? Kura ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen tüm soruların cevapları…





TARIM İŞÇİSİ ALIMI ŞARTLARI



Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 1500 tarım işçisi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak. Bakanlık, daha önce de 7158 memur personel ve işçi alımı ilanı yayımlamıştı. Sırada işçi alımı ilanı var.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, tarım işçisi alımı İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle yapılacak. İŞKUR tarafından iletilen nihai listeye göre adaylara kura işlemleri uygulanacak. Kura tarihi ve yeri henüz belli değil. İlanın bu hafta içinde veya önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor. İŞKUR üzerinde yayınlanacak olan 1500 tarım işçisi alımı başvuruları için 5 günlük başvuru süreci verilecek.

Tarım işçisi alımı için adaylardan bazı genel ve özel nitelikler istenecek. Bu kapsamda adayların başvuru yapabilmeleri için aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Özel başvuru şartları ise şöyle:

En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Erkek olmak. (İşe alınacak orman işçileri, orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde ve ormancılık faaliyetlerinde şehir hayatından uzak dağlık bölgelerde, yangın sonlanıncaya kadar günlerce arazi şartlarında ağır ve tehlikeli işlerde zor şartlarda çalışacağından işin niteliği gereği sadece erkek adayların başvuruları alınacaktır.)

30 yaşından gün almamış olmak.

Tarım İşçisi Alımı Nasıl Yapılacak?





Tarım ve Orman Bakanlığı, işçi alımı için KPSS şartı aramayacak. Adaylar, kura yöntemi ile belirlenecek. İŞKUR tarafından gönderilen nihai liste doğrultusunda adaylara kura işlemi uygulanacak.

Tarım İşçisi Alımı Başvuru Süreci Ne Zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, işçi alımı için başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alacak. Başvuru ilanı ise yakında yayınlanacak. Bakanlık, daha önce 5500 sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzunu yayımlamıştı. Şimdi ise işçi alımı ilanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Başvuru ilanının bu hafta içinde veya önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor. İŞKUR üzerinden yayınlanacak olan 1500 tarım işçisi alımı başvuruları için 5 günlük bir süre verilecek