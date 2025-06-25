Tarsus Doğa Parkı'nda Yeni Yavru Sevinci: Lemur, Geyik, Zebra ve Taylar Dünyaya Geldi

Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvan Popülasyonu Yeni Yavru İle Arttı

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı, son dönemlerde gerçekleşen doğumlarla hayvan popülasyonunu önemli ölçüde arttırdı. Parkta bulunan lemur, geyik, zebra ve tay yavruları, hem ziyaretçilerin ilgisini çekiyor hem de doğal yaşamın zenginliğine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki doğa parkında birçok hayvan türünün barındırıldığı ve yeni yavrularla popülasyonun daha da arttığı belirtildi. Yeni dünyaya gelen yavrular, veteriner kontrolünde titizlikle bakım sürecinden geçiriliyor.

Yeni Yavru Zebralar Ziyaretçileri Bekliyor

Tarsus Doğa Parkı'nda görevli Biyolog Yılmaz Ölmez, zebraların parkta dünyaya gelen ilk yavrular olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlar zebrayı soruyorlardı, şimdi direkt yavruların yanına geçiyorlar. Aynı zamanda ziyaretçiler geyik yavrularını da gezerken görebiliyorlar," dedi. Ölmez, lemurların sosyal varlıklar olduğunu ve yavruların daha fazla ilgi çektiğini de vurguladı. "Maymun ve primat grubunda da doğum bekliyoruz," diye ekledi.

Sağlık Durumları İyi

Veteriner Hekim Sibel Mazlum ise, doğum yapan türlerin sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu belirtti. Tarsus Doğa Parkı, hem doğa severlere hem de hayvanları sevenlere keyifli bir ziyaret alanı sunmaya devam ediyor.

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda lemur, geyik, zebra ve tay yavruları dünyaya geldi.

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda lemur, geyik, zebra ve tay yavruları dünyaya geldi.