Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Dacia Finans, araç sahibi olmak isteyenler için esnek ve avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. Peşinat ve ödeme planınızı seçerek hayalinizdeki araca sahip olmanın keyfini çıkarın. Detaylar için haberimizi okumaya devam edin.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:42
Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Dacia Finans, araç sahibi olmayı düşünenler için esnek ve avantajlı kredi seçenekleri sunarak hayalinizdeki araca sahip olmanızı kolaylaştırıyor. Kredi taleplerinizi Dacia yetkili satıcısına bildirerek, size özel ödeme çözümleri ve cazip kampanyalar ile uygun bir kredi planı oluşturabilirsiniz.,

otomobil

AVANTAJLI KREDİ ÇÖZÜMLERİ

Dacia Finans olarak, her müşterimizin ihtiyaçlarına göre farklı ödeme planları sunduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle, arzu ettiğiniz araca sahip olabilmeniz için esnek ve avantajlı kredi seçenekleri geliştirdik. Kredi başvurunuzu Dacia yetkili satıcısına bildirerek, size özel bir ödeme çözümü oluşturmanıza yardımcı olabilecek Kredi Sorumlunuz ile yüz yüze iletişim kurma olanağı sağlıyoruz. Yetkili satıcıdayken, talebiniz hızla değerlendirilerek hiç vakit kaybetmeden kredinizi kullanabilirsiniz.

Klasik Kredi, Dacia hayalinizi gerçeğe dönüştürmenin geleneksel bir yoludur. Peşinat tutarınızı belirleyin, kredi tutarınızı ve vadeyi seçin, ardından kredi tutarınızı aylık eşit taksitlerle ödeyin.

PEŞİNAT VE GERİ ÖDEME PLANI

Klasik Kredi ile peşinat tutarınızı belirleyerek, ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarını seçebilirsiniz. Ardından, Kredi Sorumlunuz ile birlikte bütçenize uygun aylık taksitlerinizi ve geri ödeme planınızı oluşturabilirsiniz. Tüm ödemeler tamamlandığında, hayalinizdeki Dacia artık sizin olacaktır.

AYLIK BÜTÇENİZİ GÜVENLE PLANLAYIN

Klasik Kredi, ne kadar peşinat ödemek istediğinizi ve kredinizi geri ödemeniz için gereken süreyi seçmenizi sağlar. Seçtiğiniz vade boyunca, kredi tutarınızı sabit faiz ve taksit tutarları ile geri ödeyebilirsiniz. Sözleşmenin sonunda, tüm ödemeleriniz tamamlandığında aracın mülkiyeti size ait olur.

otomobil

BİLMENİZDE FAYDA VAR

Mevzuat kapsamında, tüketicilerin binek otomobil edinimi amacıyla kullanacakları taşıt kredilerinin maksimum kredilendirme oranı belirlenmiştir. Fatura bedeli 120.000 TL'ye kadar olan araçlarda fatura bedelinin %70’i, 120.000 TL'yi aşan araçlarda ise aşan kısmının %50’si olarak belirlenmiştir. Bireysel araç kredilerinde maksimum vade, fatura tutarı 120.000 TL'ye kadar olan araçlar için 60 ay, 120.000 TL'yi geçen araçlarda ise 48 aydır.

DACIA PLAN: ESNEK VE KOLAY ÖDEME SEÇENEKLERİ

Dacia Plan, Dacia hayalinize sahip olmanın esnek bir yoludur. Kredi tutarınızı ve vadesini belirleyerek düşük taksitlerle ödeme yapabilir, vade sonunda size özel esnek ödeme seçenekleri ile avantajlı bir ödeme planı oluşturabilirsiniz.

PEŞİNAT VE GERİ ÖDEME PLANI

Dacia Plan ile peşinat tutarınızı belirleyerek, ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarını seçebilirsiniz. Ardından, Kredi Sorumlunuz ile birlikte bütçenize uygun aylık taksitlerinizi hesaplayabilirsiniz. Vade sonunda avantajlı üç seçenekten biri ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olabilirsiniz.

VADE SONUNDAKİ SEÇENEKLER

Vade sonunda, Dacia Plan size üç farklı seçenek sunar:

Eskiyi Getirin Yeniyi Götürün: Vade bitiminde aracınızı yenileyebilirsiniz. Yeni Dacia'nızı Dacia Plan veya klasik Dacia Finans kredisi ile alabilirsiniz.

Dacia'mdan Memnunum: Aracınızı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, balon ödemeli son taksiti ödeyerek Dacia'nıza sahip olabilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda son taksiti tekrar vadelendirme imkânı da bulunmaktadır.

İade Edin Borcunuzu Kapatın: Aracınızı geri alım bedeli ile iade edebilirsiniz. İade işlemi için belirlenen kullanım şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

DACIA FİNANS’IN SİZE SUNDUĞU AVANTAJLAR

Dacia Finans, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, her müşterinin bireysel ihtiyaçlarına uygun kredi çözümleri sunar. Esnek ödeme planları, düşük taksitler ve cazip kampanyalar ile Dacia sahibi olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

Dacia Finans’ın sunduğu avantajlı kredi çözümleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için size en yakın Dacia yetkili satıcısını ziyaret edebilirsiniz. Kredi Sorumlunuz, size en uygun ödeme planını oluşturmak için her adımda yanınızda olacaktır.

Dacia Finans ile hayalinizdeki araca sahip olmanın kolay ve avantajlı yolunu keşfedin. Klasik Kredi ve Dacia Plan ile esnek ödeme seçeneklerinden faydalanarak, bütçenize uygun bir kredi planı oluşturun ve hayalinizdeki Dacia'ya hemen sahip olun.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda