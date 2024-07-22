Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

BİM aktüel kataloğu, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına, spor meraklılarından çocuklara kadar geniş bir kitleye hitap eden ürünlerle dolu. Bu hafta BİM raflarında yerini alacak olan ürünler arasında özellikle cep telefonları ve televizyonlar dikkat çekiyor. iPhone 12 28.999 TL, Samsung Galaxy S22 ise 19.999 TL gibi cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, daha uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için Casper VIA X30 7.499 TL ve Tecno Spark Go 2024 5.299 TL gibi alternatifler de mevcut. Ses ürünleri arasında ise 899 TL fiyatıyla Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık ve 69 TL'lik fiyatıyla Polosmart Lighting Kablosuz Kulak İçi Kulaklık öne çıkıyor.

Teknoloji kategorisindeki bu çeşitliliğin yanı sıra, BİM'de bu hafta televizyon severler için de cazip fırsatlar sunuluyor. TCL 58" 4K Ultra HD Led Google TV 18.999 TL'ye, BarTCL 55" 4K Ultra HD Google TV ise 17.999 TL'ye satışa çıkacak. Bu yüksek çözünürlüklü ve akıllı televizyonlar, evde sinema keyfi yaşamak isteyenler için ideal. Elektrikli ulaşım çözümlerine ilgi duyanlar için de seçenekler mevcut. Alfa Rome R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL ve RKS BN5 Pro E-Bike 16.999 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu ürünler, hem çevre dostu ulaşım sağlıyor hem de şehir içi ulaşımı daha pratik hale getiriyor.





Ev ve mutfak ürünleri de BİM aktüel kataloğunun öne çıkan kategorileri arasında yer alıyor. Fakir Base Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL, Fakir Tea N More 1.099 TL ve Fakir Tost Makinesi 1.699 TL fiyatlarıyla mutfaklara pratik çözümler sunuyor. Ayrıca, Chef's Tava Seti 2'li 379 TL ve Benante Melamn Kek Fanusu ve Spatula 199 TL gibi ürünler de mutfak gereçlerini yenilemek isteyenler için uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Depolama ve düzenleme ürünlerinde ise Şeffaf Saklama Kabı 4 Litre 69 TL ve Uzun Saklama Kabı 4'lü 69 TL gibi seçenekler dikkat çekiyor.

Çocuklar için de birçok oyuncak ve eğitici ürün yer alıyor. Barbie Bebek 169 TL, Yükselen Zeka Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplar 179 TL ve 3'lü Arabalar 199 TL gibi ürünler, hem eğlenceli hem de öğretici nitelikte. Ayrıca, yaz aylarında keyifli vakit geçirmek için INTEX Seahawk Şişme Bot 4.299 TL, INTEX Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL ve INTEX Yunus Deniz Yatağı 399 TL gibi ürünler de katalogda yer alıyor. Tüm bu ürünler, BİM mağazalarında ve BİM online alışveriş sitesinde müşterilerin beğenisine sunulacak.