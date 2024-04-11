Tatlıcıları işsiz bırakacak ev baklavası tarifi! Hem kolay hem az masraflı

Antep'in eşsiz lezzeti olan Antep Fıstıklı Baklava'nın tarifi, evlerde kolayca hazırlanabilir hale geldi. İşte lezzetin sırrı ve püf noktalarıyla birlikte tarif:

Antep'in meşhur baklavası için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanıyor: 3 iri yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, yarım kilo Antep fıstığı, 250 gram nişasta, 1.5 çay bardağı zeytinyağı, yeteri kadar tuz, 250 gram tereyağı ve 6 su bardağı elenmiş baklavalık un. Şerbeti için ise 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su ve 1.5 limon suyu kullanılıyor.

İşte tarifi:





Unun yarısını bir kaba alarak havuz şekli oluşturun. Ortasına yumurtaları, sütü, suyu, zeytinyağını ve tuzu ekleyin. Kenarlarındaki unlarla havuzu kapatın ve yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan 20 adet beze yapın ve unlayarak yoğurun. Bezeleri kıvama gelene kadar yoğurduktan sonra yarım saat dinlendirin.

Fıstıkları rondodan geçirin ve geniş bir tepsiyi yağlayın.

Dinlenen bezeleri unlayarak açın. İçlerine bir avuç nişasta ve unu serpiştirin ve açabildiğiniz kadar ince bir yufka açın.

Açılan yufkaları tepsiye yerleştirin ve ortalarına fıstıkları koyun. Fırını 180 dereceye ısıtın.

Baklavaları dilimleyin ve üzerlerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Pembeleşene kadar 150 derecede pişirin ve sonra soğuması için bekletin.

Şerbet için su ve şekeri tencereye alın. İçine limon suyunu ekleyin ve kaynatın. Koyulaşınca altını kısın ve 10 dakika daha kaynatın. Ilık baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.

Baklavayı 3 saat kadar dinlendirin ve servis yapın.

Afiyet olsun!