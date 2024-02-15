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Tavşan kanı çay demlemek bu kadar basitmiş! Çay açık olmuş lafını bir daha duymayacaksınız

Tavşan kanı çay demlemek için bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu tarife göre çay demlerseniz artık 'çay açık olmuş' sözünü duymayacaksınız. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 17:01
Tavşan kanı çay demlemek bu kadar basitmiş! Çay açık olmuş lafını bir daha duymayacaksınız

Çaydanlığa bir parça çay ekleyerek tıpkı çay ustalarının yaptığı gibi harika bir sonuç elde edersiniz. Çay yapma tüyoları söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar vardır.

çay

Her şeyden önce suyun sıcaklığı önemlidir. Kaynamış su demliğe hemen eklenmemeli, bir süre dinlenmeye bırakılmalıdır. Ayrıca demleme süresi de çayın tadını etkiler. Genel olarak yaklaşık 5-10 dakika kadar demlenmelidir.

İYİ ÇAY DEMLEMEK NASIL OLUR?

-Demlenme süresini bekleyin, yani çay koyulaşana kadar. Çok erken alırsanız çay kaynamaz; uzun süre bırakırsanız tadı acılaşmaya başlayacaktır.

-Çaya kaynar su dökmeden önce, çayı soğuk suyla durulayarak tozdan arındırabilirsiniz.

-Çay poşeti demleme süresini kısaltsa da renginin solmasını engeller ve demlendikçe çayın kendine has aroması yavaş yavaş ortaya çıkar. Çay poşetlerinde bulmak zor.

-İyi hazırlanmış bir çay, bardağın çeyreği kadar döküldüğünde kıvamlı olmalıdır.

-Çayı soğumadan içebilmek için ince belli küçük bir cam bardak kullanın. Cam ne kadar ince olursa aroması o kadar iyi korunur.

-Musluk suyu değil içme suyu kullanın.

-Çayı şekersiz içmeyi deneyin, bitkinin gerçek aromasını ancak şekersiz tadabilirsiniz.

-Seramik veya porselen çaydanlık kullanmak çok daha iyi sonuç verir.

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