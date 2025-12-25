Tavşanlı’da Melki (Kanlıca) Mantarı Aralık Sonunda da Tezgahlarda

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde halk arasında Melki olarak bilinen Kanlıca mantarı, Aralık ayının son günlerinde de tezgahları süslemeye devam ediyor. Fiyatı sezon başına göre belirgin şekilde düştü ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sezon ve fiyatlardaki düşüş

Durak Mahallesi’ndeki, halk arasında Kantar olarak bilinen bölge adeta bir mantar pazarına dönüştü. Eylül ayında başlayan mantar sezonu, kışın ortasına gelinmesine rağmen sürüyor. Sezon başında kilogramı 400 TL olan Melki mantarı, şu anda 100-150 TL arasında alıcı buluyor.

Toplayıcı mağduriyeti ve rota

Uzun yıllardır mantar toplayıcılığı ve satıcılığı yapan Cemil Akdağ, sürecin zorluklarını ve mantarın rotasını şöyle anlattı:

"Melki satışları kar yağana kadar devam eder. Melkiler ilk çıktığında 400 lira idi, şimdi bollukla beraber 100-150 TL’ye kadar düştü. Eylül ayında çıkmaya başlayan melkiler, Aralık ayı sonuna kadar toplandı ve satışı sürdü. Ancak toplaması gerçekten çok zor, gün boyu dağ dağ geziyoruz. Son zamanlarda mantarlar özellikle Yaylacık ve Domaniç ilçesi Sarıot köyü ormanlarında yoğunlaşıyor."

Satış devam ediyor

Hava henüz karla kaplanmadığı için satıcılar, ormanların derinliklerinden topladıkları bu doğal lezzeti Kantar bölgesinde kurdukları tezgahlarda satışa sunmaya devam ediyor. Yerel pazarlar, Melki mantarına yoğun talep gösteriyor.

MANTAR PAZARI