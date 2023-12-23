Tavuk pilavı bir de böyle deneyin! Sokak satıcılarınınkini aratmayacak

Her zaman yaptığınız tavuklu pilav tariflerinden sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka deneyin. Evde yapımı kolay bu tarifle tavuk ve pilavlara yeni bir vizyon kazandırın.

Tavuklu Pilav Tarifi

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

Haşlamak İçin:

Su

1 adet orta boy soğan

2 adet defne yaprağı

Pilav İçin:

2 su bardağı pirinç

1 buçuk yemek kaşığı tereyağ

3/4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Tavukları Sotelemek İçin:

1 yemek kaşığı tereyağ

2/3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Haşlanmış, didiklenmiş tavuk





Yapılışı:

İlk önce bir tencerenin içine tavuk, soğan, defne yaprağı ve suyu ekleyip tavuğu haşlayın. Pişen tavukları tencereden alıp soğumaya bırakın.

Bu arada pirinci hazırlamak için tavaya tereyağı ve sıvı yağı ekleyin. Yıkanmış pirinci ekleyip karıştırarak kavurun. Kavrulan pilavın üzerine tavuk çorbasını, nohutu ve tuzu ekleyip kısık ateşte yavaş yacaş pişirin.

Pirinç suyunu çektikten hemen onra ocaktan alın. Dinlenmesi için bir kenara koyun.

Tavuğu şeritler halinde kesin. Bir tavaya tereyağını ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Ateşi kısıp kırmızı pul biberi, karabiberi ve pul biberi ekleyin ve karıştırın. Daha sonra kıyılmış tavukları ekleyin, karıştırın ve tuzlayın.

Kasenin dibine tavuk ve pirinç karışımından biraz oyun. Bir kaşıkla düz bir şekilde bastırın, tabağı ters çevirin ve keyfini çıkarın. Afiyet olsun..