TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), sağlık güvenliği alanında önemli kararlar alarak kamuoyuna yeni düzenlemeleri sundu. Aile hekimliği hizmetlerinde yapılan değişiklikler, yılbaşı öncesinde gündeme gelmişti ve şimdi hayata geçirildi.

Aile Hekimliği Hizmetleri Ücretsiz Oluyor

Yeni kabul edilen yasa teklifiyle birlikte, aile hekimliği hizmetlerinin büyük bir bölümü artık ücretsiz hale getirildi. Ancak, aile hekimleri bazı özel raporları ücret karşılığında verecek. Özellikle akupunktur ve fitoterapi gibi uzmanlık gerektiren alanlarda, bu hizmetler için artık ücret ödenmesi gerekecek.

Katılım Paylarında Artış

Ayrıca, sağlık hizmetlerinde önemli bir değişiklik daha yapıldı. Ayakta tedavi muayenelerinde alınan katılım payı, 2 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. Bu durum, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini etkileyecek.

Mesai Dışı Çalışma İmkanları

Alınan bir diğer kararla birlikte, aile hekimlerine mesai saati sonrasında da hasta kabul etme imkanı tanındı. Bu düzenlemeye göre, aile hekimleri mesai saatleri dışında çalışarak ek gelir elde edebilecek.

Yaşlılık Aylığı Şartlarında Düzenleme

Yapılan düzenlemelerin bir diğer önemli noktası ise, 31 Aralık 2008’den önce sigortalı olan vatandaşların yaşlılık aylığı şartlarında yapılan güncellemeler oldu. Çalışma gücünde %40 ila %49 kayıp yaşayan sigortalılar için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim ödemesi, %50 ila %59 kayba sahip olanlar için ise 16 yıl ve 3.700 gün prim ödemesi şartı getirildi.

Bu yeni düzenlemelerin Türkiye'nin sağlık sistemi üzerinde önemli etkiler yaratacağı düşünülüyor.