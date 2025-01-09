TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli bir karar alındı. Bu yeni yasa, borçlu vatandaşlar için umut ışığı oldu. 2024 yılı itibarıyla sağlık ve sosyal güvenlik alanında yapılacak değişiklikler, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek.

GSS Prim Borçlarına Büyük Af

Yeni yasayla birlikte, 1 Ocak 2015 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek. Bu durum, geçmişte yalnızca GSS prim borcu biriken vatandaşlara büyük bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca, bu af kapsamında gecikme cezası ve gecikme zamları gibi ek yükler de kaldırılacak.

Aile Hekimliği Hizmetlerinde Yeni Düzenleme

Yeni düzenlemeyle aile hekimliği hizmetleri genişleyecek. Aile hekimleri, sertifikalı oldukları takdirde akupunktur ve fitoterapi gibi tamamlayıcı tıp hizmetleri sunabilecek. Ancak, bu hizmetlerin bir ücret karşılığında yapılması bekleniyor. Yine de, yabancılara sunulan bazı özel raporlar hariç, aile hekimliği hizmetleri ücretsiz kalacak.

Sağlık Verilerinde Kişisel Güvence

Sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesi konusunda yeni güvenlik önlemleri devreye girecek. Kişisel sağlık verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde korunacak ve belirlenen şartlar dışında paylaşılmayacak. Bu durum, sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasına olanak tanıyacak.

Engelli Vatandaşlar için Emeklilik İyileştirmeleri

Yeni yasada engelli vatandaşların emeklilik şartlarında da önemli iyileştirmeler yapılacak. Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan engellilerin emeklilik işlemleri, çalışma gücü kaybına göre belirlenecek ve bu uygulamalar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülecek.

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