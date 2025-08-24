Tekirdağ'da Heraion-Teikhos'ta Kadın Eli: Trak Uygarlığı Gün Yüzüne Çıkıyor

Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda kadın işçiler ön plana çıkıyor. Tekirdağ Karaevli Mahallesi'ndeki kazılar, Trak uygarlığının izlerini aydınlatmayı hedefliyor.

Muhabir: MESUT KARADUMAN

Kazı, destek ve ekip

Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülüyor. Kazıyı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik yönetiyor.

Kazı alanında uzman arkeologların yanı sıra bölge halkından kadın işçiler de aktif rol alıyor. Trak medeniyetine ışık tutan çalışmalarda görev alan 11 kadın, binlerce yıl öncesine ait yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlıyor. Kadınların dışında ekipte 2 kazı başkan yardımcısı ve 3 arkeolog bulunuyor.

Kazılarda kadınların rolü

Prof. Dr. Neşe Atik, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nin Trakya'da Trak kültürünün izlerini taşıyan ender yerleşim alanlarından biri olduğunu vurguladı ve yıllardır devam eden kazılarla antik kentin gün yüzüne çıkarılmaya çalışıldığını belirtti.

Prof. Dr. Neşe Atik şöyle konuştu: Kadın işçilerimizle devam ediyoruz kazılara. 2000 yılında ilk defa kadın işçilerle başladık. Kadın işçilerimiz bizim kardeşlerimiz gibi ve çok daha deneyimli oldu bir kısmı. Tabii yıllardır çalışıyorlar. Bu arkadaşlara bu sene yenileri katıldı. Şu anda 11 kadınla başladık. Gelecek ödenek doğrultusunda sayıları artacak.

Atik, kadınların kazılarda yer almasının antik kente ayrı bir renk kattığını ifade etti.

Atik, kadın işçilerle çalışmanın keyifli olduğunu da anlattı: Ben mesela hiçbir zaman 'niye oturdun, niye çalışmıyorsun, ne yapıyorsun' demiyorum. Allah aşkına otur biraz dinlen diyorum. Çok sistematik çalışıyorlar. Biz yavaş çalışmalarını ve her çıkan parçaya dikkat etmelerini söyledik. Çok dikkatliler. Hakikaten hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Bu çok önemli çünkü sonra o kırık parçalar yıkanıp birleştiriliyor. Hani arada bir parçanın eksik olması çok yazık olur. Bir de bizim gibi mesela ben anlatıyorum çıkanları. Ne bekliyoruz, mesela bu kap nasıl bir kaptır, üzerinde resim varsa o resim nedir. Onlar da bizimle öğrencilerimizle birlikte öğrenci gibi öğreniyorlar hatta yeni gelen öğrencilere bildiklerini öğretiyorlar.

İşçilerin sesi

Alanda çalışan Kıymet Altın, antik kentte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: Daha önce tarlaya gündeliğe gittiğini ancak antik kentte çalışmayı daha çok sevdiğini belirten Altın, Buraya sevinçle merakla, bu sıcaklarda bile heyecanla gelip çalışıyoruz. Yani daha heyecanlı oluyor. Ne bulacağız, ne çıkaracağız diye hep böyle dikkatle iş yapıyoruz. Bir şey kaçırmayalım diye. ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da Trak uygarlığının önemli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda kadın işçiler aktif rol alıyor.