Tekirdağ'da Sağanak: Süleymanpaşa'da Trafikte Aksamalar ve Su Birikintileri

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve trafik aksamalarına neden oldu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:47
Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede bastıran yağmur sonrası özellikle ana arterler ve bazı sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekerken, bazı noktalarda trafik yavaşladı ve zaman zaman aksamalar yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için bina girişlerine ve duraklara sığındı.

Belediye müdahalesi

Belediye ekipleri su biriken noktalarda kontrol ve müdahale çalışmaları yaptı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları