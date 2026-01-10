Tekirdağ'da Sağanak: Süleymanpaşa'da Trafikte Aksamalar ve Su Birikintileri

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve trafik aksamalarına neden oldu.