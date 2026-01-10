Tekirdağ'da Sağanak: Süleymanpaşa'da Trafikte Aksamalar ve Su Birikintileri
Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede bastıran yağmur sonrası özellikle ana arterler ve bazı sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekerken, bazı noktalarda trafik yavaşladı ve zaman zaman aksamalar yaşandı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için bina girişlerine ve duraklara sığındı.
Belediye müdahalesi
Belediye ekipleri su biriken noktalarda kontrol ve müdahale çalışmaları yaptı.
